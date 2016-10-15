بررسی اختلاف نظر مالی کمیته المپیک و پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعات مطرح شده در نشست امروز شنبه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بررسی مسائل مالی در کمیته ملی پارالمپیک بود و رسیدگی به اختلاف نظرهای ایجاد شده در این زمینه و ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه کمیته ملی پارالمپیک باید بودجه بیشتری از آنچه تا به امروز از سوی کمیته ملی المپیک دریافت کرده است، در اختیار بگیرد.

این موضوع به عنوان اولین دستورجلسه در نشست امروز و با حضور محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و احمد ارشدی معاون مالی این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

شاهرخ شهنازی در مورد نتیجه به دست آمده از این بررسی ها اظهار داشت: بحث و بررسی های خوبی انجام شد و در نهایت با توجه به مدارک رئیس کمیته پارالمپیک و اختلاف نظر و یا به نوعی اختلاف برداشت هایی که در این زمینه وجود داشت، قرار بر این شد تا پیگیری های دقیق تری در مورد این موضوع و در سازمان برنامه ریزی و بودجه انجام شود تا ببینیم در نهایت چه نتیجه ای حاصل می شود.

وی تصریح کرد: زمانی که به ما ابلاغ اعتبار شد، تخصیص لازم به کمیته ملی پارالمپیک را بر اساس آنچه ابلاغ شده بود، انجام دادیم. بعد از آن نامه های دیگری به دستمان رسید که در رابطه با ارقام اختصاصی به کمیته پارالمپیک، به موارد دیگری اشاره کرده بود. همین موضوع اختلاف نظر و برداشت میان کمیته پارالمپیک و کمیته المپیک ایجاد کرده است. این موضوع در محل سازمان برنامه ریزی و بودجه به طور دقیق بررسی می شود تا ببینیم چه نتیجه ای می گیریم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: اعتقاد مسئولان پارالمپیک این است که باید سهمیه بیشتری گرفته باشند، اما ما هم طبق آنچه ابلاغ شده بود، تخصیص لازم را به آنها داده‌ایم در هر صورت بعد از بررسی در سازمان بودجه تعیین تکلیف خواهیم کرد.