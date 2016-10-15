به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح کنگره سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی اظهار کرد: شهدا به این کنگره‌ها نیاز ندارند بلکه این ما هستیم که برای حرکت در مسیر شهدا به برگزاری این‌گونه برنامه‌ها نیاز داریم.

صالحی با اشاره به نهضت عاشورا و قیام امام حسین (ع) گفت: این قیام برای نهادینه شدن امربه‌معروف و نهی از منکر بود.

وی بیان کرد: ایستادگی و مقاومت، یکپارچگی و وحدت و تدبیر و حکمت از درس‌هایی است که باید از قیام عاشورا گرفت.

استاندار خراسان شمالی بیان داشت: حضرت زینب (س) در استمرار حرکت عاشورایی، پیام این قیام را برای جهانیان تبیین کرد.

صالحی بیان کرد: امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) واقعه کربلا را چنان توصیف و پیام‌رسانی کردند که هنوز هم پس از گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال، این واقعه نه تحریف‌شده و نه به فراموشی سپرده‌شده است.

وی تأکید کرد: امروز ما وظیفه‌داریم در جریان اتفاقات هشت سال دفاع مقدس نیز همان‌گونه قدم برداریم تا این دوران تحریف و یا به فراموشی سپرده نشود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی، عنوان کرد: خراسان شمالی بسترهای اجتماعی و فرهنگی لازم برای برگزاری این کنگره را فراهم کرد تا راه شهیدان استمرار پیدا کند.

صالحی به فضای همدلی و خدمت‌رسانی در بین مسئولان استانی اشاره کرد و افزود: برگزاری کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی آغاز فعالیت‌های اثربخش و حرکت بیش‌ازپیش در مسیر شهدا است.