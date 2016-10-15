سرهنگ اردشیر جمشیدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شلوغی راههای قم در تعطیلیهای روزهای گذشته، گفت: راههای مواصلاتی این استان در تعطیلات آخر هفته گذشته روزهای پر ترافیکی را تجربه کرد.
وی با اشاره به شلوغی راهها که از عصر دوشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، اظهار داشت: ترافیک راهها تا عصر جمعه ادامه داشت و در شامگاه این روز راههای مواصلاتی قم رکورد تردد و ترافیک طی سال جاری را شکست.
وقوع ۴ تصادف زنجیرهای
رئیس پلیس راه استان قم به چند فقره تصادف زنجیرهای در اتوبان قم - تهران اشاره کرد و گفت: طی تعطیلات ۴ فقره تصادف زنجیرهای در اتوبان قم - تهران رخ داد و با وجود تصادفهای دیگری که در راههای مواصلاتی این استان به وقوع پیوست، خوشبختانه تصادفات تعطیلات تنها یک کشته داشت.
وی در ادامه ابراز داشت: بیشترین علل تصادف رخ داده در راههای مواصلاتی قم عدم توجه به جلو و واژگونی خودرو بوده است.
جمشیدی راد همچنین عنوان کرد: اتوبان قم - تهران و همچنین جاده اراک به قم بیشترین بار ترافیکی را در تعطیلات داشت و در حال حاضر نیز وضعیت جادهها عادی و روان است.
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