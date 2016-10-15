حمایت و معرفی پژوهش های بومی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی امروز شنبه در نخستین جلسه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری که در سالن شهدای دولت تشکیل شد، گفت: حمایت و معرفی پژوهش های بومی و توسعه انها یکی از مسائل ضروری و اقدامات مهم در استان است.

وی عنوان کرد: از جمله برنامه های ما در هفته پژوهش برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار و تشکیل جلسات و همایش هایی در خصوص توسعه پژوهش و ارائه آموزش های لازم برای دست اندرکاران است.

وی اظهارداشت: برنامه تجلیل از برگزیدگان امر پژوهش امسال نیز هم چون سنوات گذشته در دستور کار است و در همین راستا انتظار می رود که تمامی ادارات و سازمان های دولتی و دانشگاهی مشارکت فعالی داشته باشند.

وی بیان کرد: نیازسنجی پژوهش های مورد نیاز استان کردستان باید بر اساس سیستم مشخصی در این ستاد تعریف شود.

وی بر توجه به تجاری سازی یافته های پژوهش و فناوری در استان تاکید کرد و گفت: برای رفع نیازها و مشکلات استان به ارائه پیشنهادات و نظرات و طرح های پژوهشگران و اعضای ستاد پژوهش استان احتیاج داریم.

فیروزی اظهارداست: از دیگر مباحث حائز اهمیت ایجاد احساس سازی در جامعه نسبت به موضوع پژوهش و فناوری و فن بازار است که رسانه ها به ویژه رسانه ملی در تحقق این مهم نقش تاثیر گذاری دارند.

وی خواستار حساس سازی مدیران استان کردستان در ارتباط با پژوهش شد و بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید نسبت به طرح های پژوهشی حساس باشند و دستاوردها و نتایج این طرح ها را مورد توجه قرار دهند.

فیروزی اظهارداشت: به منظور توسعه اقدامات پژوهشی در آموزش وپرورش استان امسال هم جشنواره دانش آموزی با معرفی و تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر در استان برگزار می شود.