تلفات کنونی جنگ نرم بیش از دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، شفیع حسینی ظهر شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: دوران دفاع مقدس دوران ایثارگری و مجاهدت بود و در آن ایام شهدا با تکیه بر ایمان و مکتب عاشورایی در مقابل هجمه دشمن ایستادند.

وی افزود: به اذعان تاریخ، ایران در زمان دفاع مقدس امکانات و نیروی انسانی کمتری از جبهه مقابل داشت و در وضعیتی که کشور و سازمانی همراه ما نبود استکبار جهانی حامی صدام بود تا انقلاب اسلامی ساقط شود.

معاون سپاه حضرت عباس (ع) استان از برکات دفاع مقدس را رفتار شهدا و منش آن ها عنوان و اضافه کرد: با وجود اینکه بارها به این موضع تأکید شده اما لازم است برنامه‌های شاخصی برای معرفی جایگاه فکری شهدا اجرا شود.

حسینی با بیان اینکه کشور در حال حاضر درگیر جنگ نرم است، ادامه داد: امروز جوانان در تیررس جنگ نرم دشمن هستند و همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دغدغه‌های خود طرح کردند، امروز کشور دغدغه فرهنگی دارد.

وی با تأکید به اینکه در کشور الگویی وارسته‌تر از شهدا وجود ندارد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نوعی ایستادگی در مقابل هجمه‌های فرهنگی دشمن است، اضافه کرد: قدرت شهدا که در دفاع مقدس نتیجه داد تکیه بر ایمان و مکتب اهل‌بیت و عاشورا بود.

معاون سپاه حضرت عباس (ع) استان معتقد است امروز قدرت عزم دفاع مقدس در تیررس جنگ نرم است و لازم است با ترسیم الگوهای وارسته از بین شهدا جوانان را در مقابل هجمه‌ها مصون ساخت.

اعزام سالانه ۲۵ هزار نفر در طرح راهیان نور

حسینی بخشی از برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را برگزاری اردوهای راهیان نور دانست و افزود: سالانه نزدیک به ۲۵ هزار نفر از استان اردبیل در قالب اردوهای راهیان نور از مناطق جنگی بازدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۴ هزار نفر دانش‌آموزان متوسطه دوم، دو هزار نفر دانشجو و مابقی از بین مردم است، ادامه داد: در عین حال ۲۲ قشر بسیجی در استان فعال است که با برنامه‌های مختلف در ترویج فرهنگ شهادت نقش ایفا می‌کنند.

وی به برگزاری یادواره شهید اعلمی و ۱۸۴ شهید ورزشکار در استان اشاره و تأکید کرد: شهید اعلمی یکی از شهدای شاخص کشور است و به غیر از این شهید، بالازاده به عنوان شهید شاخص دانش‌آموز و دیده بان به عنوان شهید شاخص اصناف از استان انتخاب شده‌اند.

معاون سپاه حضرت عباس(ع) استان با تأکید به جایگاه عقیدتی شهید اعلمی اضافه کرد: این شهید والامقام در سال ۶۲ به ورزشکاران سفارش می‌کند که اجازه برافراشته شدن پرچم استکبار را در میادین ورزشی ندهند.

حسینی افزود: یادواره این شهید والامقام روز دوشنبه در ثارالله سپاه اردبیل برگزار می‌شود و در این مراسم شخصیت فکری و عقیدتی این شهید تبیین خواهد شد.