رونمایی از دستگاه +TAPPS برای بیماران کاشت حلزون شنوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک پاسارگاد، شرکت طنینپرداز پاسارگاد بهعنوان یک شرکت دانش بنیان، با مشارکت شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) به عنوان شرکت سرمایهگذاری ماجراجویانه گروه مالی پاسارگاد، موفق به طراحی و ساخت دستگاه بیرونی سیستم کاشت حلزون شنوایی " +TAPPS" شد که مسئولان مربوطه طی مراسمی با حضور وزیر علوم از آن رونمایی کردند.
این مراسم در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۵، در محل وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم، دکتر قاسمی رییس دانشگاه خاتم و مدیرعامل بانکپاسارگاد، دکتر سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی، دکتراحمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر، جمعی از روسای مراکز کاشت حلزون شنوایی، جراحان و متخصصان گوش، حلق و بینی برگزار شد.
بهبود چشمگیر کارایی و هزینه کاشت حلزون شنوایی
وزیر علوم و مسئول پروژه کاشت حلزون شنوایی ایران ضمن قدردانی از بانکپاسارگاد به دلیل حمایتهای ارزشمند در این پروژه که در به ثمر رسیدن آن نقشی موثر ایفا کردهاست، گفت: شنوایی یکی از حواس بسیار کلیدی است، افراد ناشنوا یک معلولیت خاموش دارند که وقتی قادر به شنیدن میشوند، دیگر با این معلولیت مواجه نیستند، بررسیها نشان میدهد که متاسفانه آمار ناشنوایی و کم شنوایی، کم نمیشود و علیرغم پیشرفتها وآگاهیهایی که مردم پیدا میکنند، این آمار در دنیا در حال افزایش است و باید در این زمینه برای آینده بشریت کاری کرد.
وی ادامه داد: این مسئله در زمینههای اجتماعی و اقتصادی هم بسیار تأثیرگذار است، یک فرد ناشنوا که به همین شکل رشد پیدا میکند، بیشک افرادی از اطرافیان را درگیر خود کرده و عنصر مفید اجتماعی هم نخواهد شد. اما اگر این معلولیت اصلاح پیدا کند، از نظر روانی، اجتماعی و اقتصادی هم میتواند اثرات مفیدی داشتهباشد، در حال حاضر حدود ۲۵ سال است که کاشت حلزون شنوایی در ایران انجام میشود و ناشنوایانی که بیماری آنان به موقع و در کودکی تشخیص دادهشده و این عمل را انجام دادهاند، به افرادی مفید و موثر در جامعه تبدیل شدهاند.
دکتر فرهادی تآکید کرد: با وجود اهمیت این سیستم و قیمت بالای نمونه خارجی آن و همچنین توانمندیهایی که در کشور وجود دارد، چرا نباید این سیستم را در داخل کشور خود تولید کنیم؟ تعداد متولدین با مشکلات شنوایی هم در کشور سالانه حدود ۲۵۰۰ نفر بوده و بیش از یک هزار نفر کاندیدای کاشت داریم.
به گفته وزیر علوم این سیستم دو قسمت دارد قسمت اول آن توسط جراحان در داخل گوش کاشته میشود و یک قسمت نیز در بیرون از گوش قرار میگیرد که بسیار پیچیدهتر، حساستر و ظریفتر است. ، در حقیقت گوش درونی این عزیزان، در خارج از بدن آنها قرار دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کاشت حلزون شنوایی یک سیستم فناورانه پیشرفته و قیمت اصلی آن بسیار بالا است، ما حدود ۱۸ سال پیش به فکر بومیسازی دستگاه نمونه خارجی افتادیم که از تکنولوژی بالایی برخوردار است، از اینرو به همت اساتید، پزشکان و مهندسان این وسیله برای اولین بار ساخته شد و البته نمونه اولیه ساخته شده آن در آن زمان بزرگ و حمل آن برای بیمار ناشنوا مقداری سخت بود.
رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی ادامه داد: در چهار سال اخیر همان اساتید و مهندسان با پژوهش، طراحی، و پیادهسازی بخش بیرونی سیستم شنوایی در یک شرکت دانشبنیان تحت عنوان «طنین پرداز پاسارگاد» کار را به نتیجه مطلوب رساندند و هزینه کاشت حلزون شنوایی را با طراحی TAPPS+به مقدار بسیار زیادی کاهش دادهاند.
بانکپاسارگاد در حوزهی مسئولیتهای اجتماعی قدمهای موثری برداشتهاست
رییس دانشگاه خاتم و مدیرعامل بانکپاسارگاد نیز ضمن تبریک برای به ثمرنشستن ۱۸ سال تلاش ارزشمند تعداد بسیاری از اندیشمندان و استادان دانشگاه و متخصصانی که ۱۸ سال از عمر خود را برای این کار بزرگ اختصاص دادند، گفت: وقتی بانک پاسارگاد به سنی از توانایی و بلوغ رسید ما مسئله مسئولیتهای اجتماعی را مطرح کردیم، این بانک اقدامات بسیاری را در این حوزه انجام داده و شرکت شناسا به عنوان بازوی سرمایهگذاری ماجراجویانه گروه مالی پاسارگاد، بخشی از این اقدامات است، به عنوان مثال ما بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان معسر مالی را که عملا توانایی مالی نداشتند و مجرم هم نبودند آزاد کردیم همچنین حمایت از نفرات برتر کنکور سراسری برای نهمین سال نیز یکی دیگر از این اقدامات است.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مدیرعامل شرکت شناسا ادامه داد: شرکت شناسا توانمندی بسیاری دارد و باید فعالیت های خود را گسترش دهد. همانطور که از نام این گونه سرمایهگذاریها برمیآید، این گونه اقدامات، خطرپذیر، ریسک پذیر و ماجراجویانه است.
دکتر قاسمی با اشاره به برگزاری مدرسههای تابستانی در دانشگاه خاتم و همچنین تأسیس موسسه رهیافت تصریح کرد: موسسه رهیافت به منظور کمک به نتیجه رساندن طرحهای علمی تأسیس شدهاست و مدیریت آن را خانم دکترخلعتبری، اقتصاددان بزرگ دنیا قبول کردهاند. همچنین بعد از لطفی که وزیر علوم در اعطای مجوز دانشگاه داشتند، در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از نخبگان کشور که در دانشگاههای مختلف دنیا استاد شدهاند در حال بازگشت و تدریس در دانشگاه خاتم هستند.
وی تآکید کرد: بانکپاسارگاد هر ساله بودجه مناسبی را برای مسئولیتهای اجتماعی خود اختصاص میدهد و چه بهتر که به اینگونه کارهای علمی پرداخته شود. ضمن آنکه دولت و وزارت علوم هم به این بخشها توجه جدی دارد، بانکپاسارگاد هم در کنار این عزیزان هر چه در توان داشتهباشد انجام خواهد داد.
سرمایهگذاری ماجراجویانه پاسارگاد نقطه عطفی در انجام این پروژه بود
در ادامه دکتر ساجدی رییس هیأت مدیره شرکت طنین پرداز پاسارگاد و مدیرعامل شرکت شناسا ضمن تشریح فرآیند آغاز و ادامه این پروژه گفت: این پروژه ۱۸ سال پیش از دانشگاه امیرکبیر کلید خورد و وزیرعلوم و معتمدی ریاست فعلی دانشگاه امیرکبیر به عنوان استادان راهنما و پس از آن به عنوان مشاور تحقیقات آتی نقش بسیار تاثیرگذاری در به ثمرنشستن آن داشتهاند.
وی هزینه انجام شده برای این پروژه در طول سه سال گذشته در شرکت طنین را جدا از ارزش زمانی تحقیقات دراز مدت دانشگاهی، بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) عنوان کرد.
ساجدی با بیان این که قیمت نمونه خارجی یکپارچه(Single Unit) مشابه TAPPS هماکنون ۸۹۰۰ دلار است، ادامه داد: ما توانستهایم با طراحی داخلی، این محصول را با ۴۰ درصد قیمت مشابه آن روانه بازار کنیم که البته این قیمت هنوز هم قابل تعدیل است و بهطور حتم با تولید انبوه و سرشکن شدن هزینهها، کاهش خواهدیافت.
وی تصریح کرد: سعی ما این بوده است که برای کاهش خطرپذیری کار را با مشارکت یک نهاد مالی که در سود و زیان آن شریک باشد، پیش ببریم.
ساجدی خاطرنشان کرد: عزیزان و استادان توانمندی در فرآیند به ثمر رسیدن این پروژه نقش بسیار تأثیرگذاری ایفا کردهاند، البته ما در بحث تأمین مالی مشکل داشتیم که مصادف شد با اتفاق مبارک دیگری که در واقع ورود گروهمالی پاساگاد به بحث سرمایهگذاریهای ماجراجویانه بود.
وی ادامه داد: جسارت و آیندهنگری مدیرعامل بانک پاسارگاد از طریق شرکت شناسا، به کمک ما آمد و با همیاری سایر بزرگواران، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علم و فناوری و غیره موفق شدیم این پروژه را به این نقطه برسانیم.
ساجدی در پایان تأکید کرد: به قول یکی از دوستان در هیآت مدیره طنین، هر روز که کار ما به تعویق بیفتد، شاید یکی تا دو نفر را تا ابد ناشنوا باقی بگذاریم و این بار مسئولیت ما را سنگینتر میکند.
همچنین در این جلسه دکتر معتمدی رییس دانشگاه امیرکبیر ضمن تشکر از تیمی که همت کرده و این پروژه را پیگیری کردند، گفت: این پروژه را یک تیم ۱۲ نفره با مدیریت مدیرعامل شرکت شناسا، در قالب پروژه دکتری زیر نظر اینجانب آغاز کردند در شرایطی که هنوز از لحاظ تکنولوژی پیشرفت قابل توجهی وجود نداشت.
وی ادامه داد: اگر مانند همه دانشگاههای دنیا، ابتدا پروژه تعریف شود و بعد دانشجو آن را تحویل بگیرد، هم دانشجو تربیت کردهایم و هم برای رفع نیازهای کشور قدمی برداشتهایم، البته در ایران این کار مشکل است چون صنایع ما در دنیا قابل رقابت نیستند اما این پروژه بسیار مهم و خوب مدیریت شد که جای تقدیر دارد.
در ادامه محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی نیز ضمن بیان اهمیت حس شنوایی در انسانها، این اقدام شرکت شناسا را بسیار ارزشمند خواند و گفت: این اقدامات در بحث ناشنوایی بسیار تحولزا است، در حقیقت ناشنوایی یک معلولیت پنهان است.
وی خطاب به مدیرعامل شناسا تصریح کرد: بیش از همه سازمان بهزیستی از این اقدامات و تلاشهای شما خوشحال است، چون واقعا به ما کمک میکند با تکیه بر بومیسازی، خدمات پس از فروش و استاندارد کردن این تجهیزات بتوانیم همه این افراد را که کاندیدای کاشت حلزون هستند، در بهترین زمان درمان کنیم.
بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری نیز طی سخنانی این اقدام را ارزشمند خواند و گفت: این یک نمونه موفق سرمایهگذاری خطرپذیر کشور است، ما در این حوزه نمونههای موفق زیادی نداریم. این موفقیت شاید حاصل ۱۴ سال کار تحقیق و توسعه و زحماتی که استادان و دانشجویان کشیدند و ۴ سال تجاریسازی موضوع برای ثمربخشی آن است.
وی ادامه داد: در حقیقت پشت هر تجاریسازی، یک فعالیت تحقیق و توسعه عمیقی است، بنابراین مرحله تحقیق هم نیازمند یک پشتیبانی مالی است که نباید به صورت وام یا حتی سرمایهگذاری خطرپذیر باشد که خلاء آن در کشور حس میشود، ما در برنامه ششم توسعه در این خصوص پیشنهاداتی دادیم.
وی ادامه داد: این موفقیت هم حس اجتماعی و هم حس وجدان فردی دارد و هم باید سودآوری برای شرکت داشتهباشد که در آینده امیدواریم این اتفاق بیفتد. باید اثرات اقتصادی را هم در نظر بگیریم تا این مسیر تداوم داشتهباشد.
دکتر خرسندی رییس انجمن جراحان گوش، حلق، بینی و سر و گردن نیز در این مراسم ضمن تشکر از تمام دستاندرکاران این اقدام ارزشمند، بر لزوم فرهنگسازی در استفاده از کالاهای ایرانی و بومی تأکید کرد.
وی ادامه داد: این سیستمهایی که با این تلاش و مشقت به دست آمده است را با استفاده از آن باید حمایت کنیم.
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