«محمدمهدی زارع» در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بخشی از معلولیتهای موجود در استان یزد مربوط به کمبینایی و نابینایی است، اظهار داشت: در یزد یک میلیون و ۷۰ هزار نفری، بیش از شش هزار نفر نابینا و کم بینا هستند.
وی عنوان کرد: آمار نابینایان و کم بینایان در سطح کشور ۷۵۰ هزار نفر است و یزد کمتر از یک درصد نابینایان کشور را در خود جای داده اما بخشی از همین آمار نیز با درمان به موقع قابل پیشگیری است.
مدیر جامعه نابینایان و کم بینایان استان یزد یادآور شد: بیماریهای ژنتیکی نظیر آب سیاه، آب مروارید و برخی دیگر از انواع بیماریهای چشمی عامل کم بینایی یا نابینایی در افراد شده است.
وی با اشاره به مشکلات فرا روی نابینایان تصریح کرد: اشتغال، مناسب نبودن معابر برای عبور و مرور نابینایان و برخی مشکلات رفتاری از سوی جامعه اصلیترین مشکلات جامعه نابینایان استان یزد را تشکیل میدهد.
زارع ادامه داد: بسیاری از معابر سطح شهر یزد و دیگر شهرستانهای استان یزد نه تنها برای افراد کم بینا و نابینا بلکه برای سالمندان، کودکان و دیگر افراد دارای محدودیتهای حرکتی مناسب نیست و لازم است مسئولان در این زمینه چاره اندیشی لازم را داشته باشند.
وی در مورد اشتغال نیز بیان کرد: در گذشته مصوباتی در زمینه اختصاص بخشی از اشتغال دستگاههای دولتی به معلولان وجود داشت اما این مصوبات اجرا نشده و بسیاری از نابینایان و کم بینایانی که قادر به انجام بسیاری از مشاغل هستند، بیکارند.
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