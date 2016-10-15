به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «آینههای پریده رنگ» از تولیدات انجمن سینمای جوانان سنندج که تاکنون موفق به حضور در ۶ جشنواره بینالمللی شده است در تازه ترین موفقیت خود و بعد از کسب تندیس بلوط زرین ویژه هیات داوران جشنواره «سلیمانیه»، جایزه بهترین فیلم کوتاه شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «بیروت» را دریافت کرد.
این فیلم همچنین به دهمین جشنواره «مورچهخوار طلایی» لهستان راه یافت. این جشنواره توسط بنیاد فیلمسازان آماتور لوبلین و با هدف فراهمکردن موقعیت برای به نمایش درآمدن شور و علاقه به سینما برگزار میشود.
عوامل فیلم کوتاه داستانی «آینههای پریدهرنگ» عبارتاند از: فیلمنامه، طراحی صحنه و کارگردانی: سالم صلواتی، مدیر تصویربرداری: مهدی کرمی، صدابردار: محمد توریوریان، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، تدوین: سالم صلواتی و توفیق امانی، دستیار اول کارگردان: زهدیه حسامی، مدیر تولید: رسول احمدی، مدیر تدارکات: اسد رضایی، منشی صحنه: ثنا شریعتی، عکاس: ساحل محمدی، دستیاران کارگردان: کاوه جاهد و بصیر علاقهبند، دستیاران تصویر: سامان پاسیان و جمیل نصیری، بازیگران: مینو شریفیپور، اکرم مرب، ویدا یونسی، مظفر رحیمی، بهیه سلیمی زند، کیمیا منصوری، ساتیار صلواتی، اقبال خدایار، تهیهکننده: سالم صلواتی، محصول: انجمن سینمای جوانان سنندج و سالم صلواتی.
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «بیروت» نیز از تاریخ ۵ تا ۱۳ اکتبر برابر با ۱۴ تا ۲۲ مهرماه در شهر بیروت پایتخت لبنان برگزار شد.
دهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «مورچهخوار طلایی» نیز از ۱۸ تا ۲۶ نوامبر برابر با ۲۸ آبانماه تا ۶ آذرماه در شهر لوبلین لهستان برگزار میشود.
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