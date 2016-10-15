ایدز توهم نیست/واکنش به شایعات واکسن آنفلوانزا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز شنبه در حاشیه اجلاس صندوق جهانی مبارزه با ایدز، مالاریا و سل که در تهران برگزار می شود، اظهارداشت: وضعیت در زمینه بیماری ایدز کنترل شده است اما به این معنا نیست که مشکل نداریم.

وی با عنوان این مطلب که زمینه گسترش ایدز وجود دارد، گفت: مردم و به ویژه جوانان باید مراقب باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به وظایف متولیان نظام سلامت در کنترل و پیشگیری از ایدز در کشور، افزود: شبکه های بهداشتی و مراکز تحقیقاتی ما به خوبی برنامه های کنترلی و پیشگیری را آموزش می دهند و به روز هستند.

هاشمی از ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق منطقه در کنترل ایدز نام برد و گفت: ایدز یک توهم نیست و می بایست قبول کنیم که وجود دارد.

وی با اشاره به آمار ۳۱ هزار و ۹۶۰ مبتلا به ویروس ایدز در کشور، افزود: احتمالا مبتلایان بیشتری نیز وجود دارند که ما نتوانسته ایم به دلایلی آنها را شناسایی کنیم.

وزیر بهداشت با تقدیر از رسانه ها در انعکاس اخبار ایدز و اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم، تاکید کرد: ما برای گفتن حقایق هرگز از کسی اجازه نمی گیریم.

هاشمی در ارتباط با شایعاتی که در ارتباط با عوارض واکسن آنفلوانزا در شبکه های مجازی منتشر شده است، اظهارداشت: اینگونه شایعات همواره وجود داشته و دارد ولی آنچه مسلم است اینکه مردم سلامت خود را به خاطر این شایعات به خطر نمی اندازند.

وزیر بهداشت درباره اثربخشی و کیفیت واکسن های آنفلوانزای موجود در کشور گفت: واکسنی که در کشور توزیع شده است، از نوع همان واکسنی است که رئیس جمهوری و اعضای دولت از آن استفاده کرده اند بنابراین جایی برای نگرانی مردم وجود ندارد.

وی با اشاره به کمبود واکسن آنفلوانزا در کشور در سال های گذشته، افزود: همه سعی ما بر این بوده است که واکسن مورد نیاز کشور را در زمان مناسب توزیع کنیم نه اینکه مانند سال های گذشته این واکسن در فصل زمستان که اثربخشی آن کم است، در اختیار مردم قرار بگیرد.

هاشمی در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر فروش نرفتن واکسن آنفلوانزا و تلاش وزارت بهداشت برای فروش این واکسن ها گفت: در حال حاضر من از میزان واکسن های باقی مانده اطلاع ندارم و این موضوع در برابر تامین سلامت مردم اهمیتی ندارد؛ تلاش ما برای تامین واکسن برای حفظ سلامت مردم بوده و شأن وزارت بهداشت بالاتر از ان است که بخواهد برای فروش تعدادی واکسن در انبار مانده، تبلیغات کند.