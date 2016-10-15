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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

سرپرستان کاروان ایران برای سه رویداد آسیایی مشخص شدند

سرپرستان کاروان ایران برای سه رویداد آسیایی مشخص شدند

کمیته ملی المپیک سرپرست کاروان ورزش ایران برای بازی های زمستانی آسیا، کشورهای اسلامی و داخل سالن آسیا را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز شنبه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک حضور ایران در رویدادهایی مثل بازی های کشورهای اسلامی و بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا را مشروط به تامین به موقع اعتبارات برای اعزام کاروان کیفی اعلام کرد با این حال در همین نشست سرپرست کاروان برای همین رویدادها معرفی شد!

بر همین اساس کاروان ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی با سرپرستی دبیرکل کمیته ملی المپیک یعنی شاهرخ شهنازی شرکت می کند. این بازی ها ۲۲ اردیبهشت تا اول خرداد سال آینده در آذربایجان برگزار می شود.

مسئولیت سرپرستی کاروان ایران در بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا نیز به اصغر رحیمی داده شد این بازی ها شهریور ماه سال آینده در ترکمنستان برگزار می شود.

طبق روال همیشه نیز رئیس فدراسیون اسکی مسئولیت کاروان اعزامی به بازی های زمستانی آسیایی را بر عهده دارد. دوره جدید این بازی ها اسفند ماه امسال در ژاپن برگزار می شود.

کد مطلب 3795674
زینب حاجی حسینی

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