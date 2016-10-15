آرامش نسبی جوی و دریایی در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش نسبی جوی و دریایی استان طی ۴۸ ساعت آینده است.

وی در ارتباط با پیش‌بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: جهت باد نیز متغیر اغلب شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی استان تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۲۴ ساعته وضعیت دریایی استان افزود: جهت باد متغیر بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در قسمت‌های مرکزی و جنوبی خلیج فارس تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

مساعدی خاطرنشان کرد: در این مدت ارتفاع موج بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی در سواحل جنوبی استان ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و ۵۷ دقیقه بامداد، مد اول ساعت هشت و هفت دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۴ و ۹ دقیقه و مد دوم ساعت ۲۰ و ۳۳ دقیقه خواهد بود.