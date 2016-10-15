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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

در حاشیه رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جهان - قطر؛

ایران میزبان رقابتهای تریال آسیا شد/ کاهش ریاست uci به سه سال

ایران میزبان رقابتهای تریال آسیا شد/ کاهش ریاست uci به سه سال

نشست فدراسیون جهانی و آسیایی دوچرخه سواری با اهدای میزبانی اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی تریال آسیا در سال ۲۰۱۷ به ایران دنبال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و هشتاد و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری در حاشیه مسابقات قهرمانی جاده جهان ببه همراه نشست اعضا کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا به میزبانی دوحه قطر برگزار شد.

این نشست تحت تاثیر درگذشت شادروان بهمن گلبارنژاد آغاز شد و رئیس اتحادیه جهانی این ضایعه تلخ را به جامعه ورزشی ایران تسلیت گفت.

در این نشست اعضا به یک قانون جدید رای دادند که فرآیندهای دموکراتیک جدیدی را ایجاد می‌کند. این قانون شامل ایجاد محدودیت در تعداد سال‌های ریاست رئیس اتحادیه به سه سال است. بدین ترتیب اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری به یکی از اولین فدراسیون‌های بین‌المللی تبدیل می‌شود که این محدودیت را به صورت رسمی اعمال کرده است.

با اجرای این قانون ریاست فدراسیون جهانی از چهار سال به سه سال کاهش پیدا کرد. هم اکنون ریاست فدراسیون جهانی دوچرخه سواری برعهده برایان کوکسان است. 

همچنین مقرر شد یک وکیل یا دفتر اسناد رسمی خارجی انتخاب و بر روی پروسه انتخابات نظارت داشته باشد. این وکیل یا دفتر استاد رسمی باید در کشوری که کنگره انتخاباتی در آن برگزار می شود، مستقر باشد. چنانچه آنها بی‌نظمی را در روند انتخابات مشاهده کردند آن را به سه نفر از اعضای کمیسیون اخلاق اطلاع می‌دهند. در نهایت کمیسون اخلاق تعیین می کند انتخابات کنسل و در زمان دیگری برگزار شود.

کمسیون اخلاق در حال حاضر پنج عضو دارد که سه عضو آن از جمله رئیس کمیسیون مستقل از دنیای دوچرخه سواری هستند. ریاست این کمیسیون بر عهده برنارد فوشر از فرانسه می باشد. 

در این کنگره تصمیم گرفته شد کشورهای نیجریه، دومنیکن و تاجیکستان به عضویت اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری دربیایند، بنابراین تعداد اعضای اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به ۱۸۷ کشور رسید. 

خسرو قمری و اصغر خالقی به عنوان رئیس و دبیر کمیته تریال آسیا در این کنگره حضور داشتند و امشب به ایران باز خواهند گشت.

کد مطلب 3795678

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