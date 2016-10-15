به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌ها، محمدجواد حسین زاده گفت: شب‌شعر مدافعان حرم استان کرمان با محوریت پاسداشت شهدای مدافع حرم (زینبیون)، ساعت ۱۹ سه‌شنبه بیست و هفتم مهرماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و با حضور جمعی از شعرای کشوری و استانی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش شعر در تبیین حرکت مدافعان حرم، تصریح کرد: استفاده از زبان شعر و سایر قالب‌های هنری می‌تواند در تحلیل و تبیین یک واقعه بسیار تأثیرگذار باشد.

حسین زاده گفت: به‌منظور هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن شب‌شعر مدافعان حرم جلسات هم‌اندیشی با مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن شعر استان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان‌رضوی هم میزبان نشست‌های شب‌شعر مدافعان حرم با عناوین مدافعان حرم ایرانی، نبویون، علویون و فاطمیون هستند؛ این سلسله نشست‌ها با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب و با هدف ارج نهادن به دلاورمردی‌های شهدای مدافع حرم که به تأسی از فرهنگ عاشورا به جانفشانی می‌پردازند در ماه‌های محرم و صفر برگزار می‌شود.