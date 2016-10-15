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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کرمان:

شب‌شعر مدافعان حرم در کرمان برگزار می‌شود

شب‌شعر مدافعان حرم در کرمان برگزار می‌شود

کرمان - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان از برگزاری مراسم «شب‌شعر مدافعان حرم» همزمان با ایام سوگواری ماه محرم با هدف گرامیداشت دلاورمردی‌های شهدای عتبات مقدسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌ها، محمدجواد حسین زاده گفت:  شب‌شعر مدافعان حرم استان کرمان با محوریت پاسداشت شهدای مدافع حرم (زینبیون)، ساعت ۱۹ سه‌شنبه بیست و هفتم مهرماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و با حضور جمعی از شعرای کشوری و استانی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش شعر در تبیین حرکت مدافعان حرم، تصریح کرد: استفاده از زبان شعر و سایر قالب‌های هنری می‌تواند در تحلیل و تبیین یک واقعه  بسیار تأثیرگذار باشد.

حسین زاده گفت: به‌منظور هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن شب‌شعر مدافعان حرم جلسات هم‌اندیشی با مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن شعر استان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان‌رضوی هم میزبان نشست‌های شب‌شعر مدافعان حرم با عناوین مدافعان حرم ایرانی، نبویون، علویون و فاطمیون هستند؛ این سلسله نشست‌ها با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب و با هدف ارج نهادن به دلاورمردی‌های شهدای مدافع حرم که به تأسی از فرهنگ عاشورا به جانفشانی می‌پردازند در ماه‌های محرم و صفر برگزار می‌شود.

کد مطلب 3795682

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