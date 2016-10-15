به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با هدف ایجاد زمینههای لازم به منظور توسعه استفاده از سوختهای جایگزین در خودرو و صنایع وابسته و فناوریهای نوین مطرح در بخش حمل و نقل همچنین استفاده از ظرفیتهای قانونی توسعه سوختهای جایگزین در کشور با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی و بخشهای پژوهشی کشور طی سه روز برپا میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق اصناف، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان بهرهوری انرژی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دبیرخانه سوختهای جایگزین از حامیان و برگزارکنندگان اصلی این رویداد هستند.
لازم به ذکر است بخش حمل و نقل با توجه به نیاز گسترده به آن، در اقصی نقاط جهان، بزرگ ترین بخش مصرف کننده جهانی انرژی محسوب میشود که در کشور ما نیز بخش حمل و نقل پس از ساختمان و مسکن در جایگاه دوم مصرف انرژی قرار دارد.
این در حالی است که معیار های مصرف انرژی در این بخش و زیربخشهای مربوط همچون حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی، جادهای با متوسطها و استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد.بر همین اساس استفاده از انواع سوختهای جایگزین در سبد سوختی کشور از جمله راهکارهای اساسی محسوب شده و از اهمیت ویژهای برخوردار است. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبگاه www.cngconf.com مراجعه کنند.
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