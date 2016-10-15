احداث ۱۷۰۰ مترمربع فضای آموزشی توسط جهاد دانشگاهی لرستان

علی نادر دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث هزار و ۷۸۰ متر مربع فضای فیزیکی و آموزشی توسط جهاد دانشگاهی لرستان اظهار داشت: این میزان فضای آموزشی با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال احداث شده است.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز آموزش زبان های خارجه در خرم آباد توسط جهاد دانشگاهی عنوان کرد: همچنین دریافت مجوز مرکز تخصصی فرهنگ و ادبیات بومی ایران و همچنین راه اندازی آن از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط جهاد دانشگاهی استان بوده است.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به راه اندازی سازمان دانشجویان شعبه لرستان با عضو گیری بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در استان بیان داشت: همچنین اخذ مجوز ایجاد مرکز آموزشی شماره سه بروجرد، راه اندازی مرکز آموزش تخصصی شماره چهار کوهدشت، راه اندازی فن بازار منطقه ای لرستان و دریافت موافقت کلی پروژه پژوهشی بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر اقدامات جهاد دانشگاهی استان طی سالهای اخیر بوده است.

دهقانی همچنین به برگزاری پنج همایش ملی و چهار نشست تخصصی توسط جهاد دانشگاهی لرستان اشاره کرد و گفت: همایش ملی سیر تحول ادبیات بومی لرستان، همایش تخصصی رودخانه های لرستان در سال ۹۳، همایش تخصصی بحران آب در سال ۹۳، همایش ملی سیره علوی در سال ۹۳، گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری سازمان ها، پژوهشگاهها، واحدها و پژوهشکده های جهاد دانشگاهی سراسر کشور در سال گذشته و امسال، همایش ملی ادبیات بومی ایران در گذشته و ... از جمله این همایش ها بوده است.