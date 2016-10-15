حضور مشروط ورزش ایران در بازی های کشورهای اسلامی و داخل سالن آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی ۲۲ اردیبهشت تا اول خرداد ماه سال آینده به میزبانی کشور آذربایجان و در باکو برگزار می شود.

کاروان ایران در دوره پیشین این بازی ها که در اندونزی برگزار شد موفق شد با ۱۱۳ ورزشکار صاحب جایگاه دوم در میان دیگر کشورها شود. بر همین اساس حضور در دوره جدید این بازی ها با توجه به ماهیت اسلامی که مسابقات دارد و اینکه برای برخی ورزشکاران همین رقابت ها محلی برای نشان دادن توانایی هایشان است، در برنامه کمیته ملی المپیک قرار دارد.

این موضوع در نشست امروز شنبه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد اولیه برای اعزام کاروان به بازی های کشورهای اسلامی آذربایجان مطرح و به تایید رسید اما به صورت مشروط!

شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک در این رابطه گفت: حضور کاروان ایران فقط مشروط به این است که اعتبارات لازم به موقع از طرف دولت به ما تخصیص داده شود این بودجه باید در قالب اعتبارات سال ۹۶ در اختیار کمیته ملی المپیک قرار بگیرد.

وی در ادامه صحبت های خود به برگزاری همزمان بازی های داخل سالن و بازی های هنرهای رزمی در قالب یک رویداد و به میزبانی ترکمنستان اشاره کرد و گفت: این بازی ها نیز شهریور ماه برگزار می شود. حضور در این بازی ها نیز در نشست امروز بررسی شد و تصویب شد که در این رابطه بررسی های کارشناسی لازم در کمیته ملی المپیک برگزار شود.

شهنازی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمی که پیش از این به طور مشترک میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش اتخاذ شد اعزام کیفی مبنای کار ما برای حضور در تمام رویدادهاست. بر همین اساس پیشنهاد اولیه برای حضور در بازی های داخل سالن و رزمی همانند بازی های کشورهای اسلامی در نشست امروز هیات اجرایی مطرح و تایید شد اما در نهایت نهایی شدن منوط به تامین هزینه های مالی برای اعزام کاروانی باکیفیت است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک همچنین با بیان اینکه بازی های آسیایی زمستانی ۲۰۱۷ اواخر امسال در ژاپن برگزار می شود، تصریح کرد: در مورد این بازی ها نیز در نشست امروز پیشنهاداتی مطرح و بررسی هایی انجام شد، به طور طبیعی دو فدراسیون اسکی و اسکیت برای این بازی‌ها نماینده خواهند داشت. قبل از این با روسای دو فدراسیون جلسه داشتیم و پیشنهادات چگونگی حضور در بازی ها را هم بررسی کردیم.