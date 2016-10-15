مرزهای ما مرزهای ساخته استعمار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج، گروه سازندگی امام موسی صدر متشکل از ۵۰ طلبه غیر ایرانی از ۱۸ کشور دنیا اردوی جهادی و خدمت رسانی خود را به مردم روستای زربوت از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل برگزار کرد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین به همراه فرمانده سپاه مازندران، معاون روابط عمومی بسیج، فرماندار و نماینده ی مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح پروژه ی آبرسانی به این روستا که ۹ کیلومتر از سرچشمه ای در قله های کوه آغاز و تا روستا ادامه یافته بود حضور یافته و در جمع صدها نفر از روستاییان و طلاب غیر ایرانی سخنرانی کرد.

سردار نقدی توجه به محرومین را از آموزه های ناب دین مبین اسلام دانسته و گفت: برنامه ی ارزشمند خدمت رسانی به مردم بدون مزد و منّت و از روی ایثار و فداکاری، همگی سیره ی اهل بیت علیهم السلام بوده است که ما نیز برای رسیدن به قله ی کمال باید این مسیر را طی کنیم.

وی با اشاره به حیات امامان معصوم علیهم السلام در موضوع ایثار و از خودگذشتگی بیان کرد: اهل بیت علیهم السلام تمام زندگی شان را فدای خدمت به مردم نمودند که در راس آنان امام علی علیه السلام بودند که در بیابان های سوزان حجاز، چاه حفر کرده و خالصانه تقدیم مردم می نمودند و یا حضرت زهرا علیها السلام که تمام ثمرات باغ فدک را بدون ذره ای استفاده ی شخصی و فواید خانوادگی، به مردم هدیه می کردند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در همین خصوص ادامه داد: تمام زحمات و تلاش ها و مجاهدات سخت آنان فقط و فقط برای رضایت الله جل جلاله بود و خانواده ی امیر المومنین علیه السلام برای خدمت به خلق، آرام و قرار نداشتند.

وی فداکاری و ایثار را عین عبودیت پرودگار خوانده و اظهار داشت: امروز به تاسی از گروه های جهادیِ جوانان ایران اسلامی، شاهد تشکیل گروه های مختلف مردمی در سراسر دنیا برای خدمت رسانی هستیم و بحمدلله الگوی اردوهای سازندگی به سایر کشورها و ملل نیز تعمیم یافته است.

سردار نقدی در پاسخ به سوال پراکنی عده ای که می گویند چرا ما باید به مردم سوریه یا فلسطین کمک کنیم تاکید کرد: این گروه سازندگی چند سال می باشد از طلاب غیر ایرانی و ملیت های مختلف دنیا تشکیل شده و در استان های مختلف کشورمان خدمت رسانی کرده است پاسخ محکمی است به برخی دگراندیشان که بیایند و ببینند این جوانان چگونه از هزاران کیلومتر آن طرف تر آمده اند و در روستاهای ایران خدمت رسانی می کنند.

وی در ادامه افزود: مررزهای ما مرزهای ساخته استعمار نیست، مرزهای ما تمام جغرافیای گیتی بوده و خدمات ما نیز تمام مرزهای انسانی را در سراسر دنیا شامل می شود.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج به حضور مجاهدین عراقی در صف رزمندگان اسلام در جنگ با رژیم بعثی صدام اشاره و بیان کرد: ما در دوران دفاع مقدس حتی شهدایی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه داشتیم و این اسناد، گواهی روشن بر انسجام جبهه مقاومت در کشورهای گوناگون می باشد.

وی در پایان سخنان خود، آموزه های پیامبر اسلام را مسایلی صرفا انتزاعی ندانسته و گفت: آموزه های پیامبر، سراسر برای عمل در حیات و زندگی اجتماعی و فردی بوده که باید آنها را در تمامی شئون و ابعاد حیات مان پیاده نماییم از جمله در اقتصاد و عمران و سازندگی.