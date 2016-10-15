«حکمت تعزیه» و نمایش مذهبی در ایران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش های مذهبی و تعزیه موضوع اصلی این نشست یک روزه است که همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) و پس از ۹ اجرای موفق نمایش «عطش خورشید» با حضور رسول نجفیان و مهرداد مهرابی برگزار می شود.

نمایش «عطش خورشید» که در تمام صحنه ها با چیدمانی برپایه و با اجرایی متفاوت به شیوه پرفورمنس برای اولین بار درایران طراحی شده توانست با ۴۰ بازیگر بر روی صحنه قیام امام حسین(ع) و واقعه کربلا را به زبانی ساده برای مخاطبان بازگو کند. موسیقی وحرکت دو بخش اصلی این نمایش بود که به شیوه ای بدیع بخش هایی از زندگی امام حسین (ع) از تولد تا شهادت به تصویر کشید. این نمایش ۱۲ تا ۱۹ مهر در سالن اصلی فرهنگ سرای ارسباران به روی صحنه رفت.

علاقه مندان برای حضوردراین نشست می توانند به خانه موزه شهید مطهری به نشانی خیابان دولت، نبش کوچه صدرا مراجعه و یا با شماره های ۲۲۶۳۱۵۸۱ تماس بگیرند.