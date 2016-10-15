تحولات جدید در فجر سپاسی و برق شیراز در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات اصلی باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز عدم وجود یک سرمربی در این تیم بود که در حال حاضر به گفته مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز مذاکراتی با غلام پیروانی انجام شده است.

هرچند که به گفته قنبری تا این لحظه هیچ چیز در خصوص پیوستن غلام پیروانی به فجر مشخص نیست خود وی در مصاحبه ای اعلام کرده که مذاکرات در حال نتیجه گرفتن است.

به طورحتم با آغاز فعالیت پیروانی در تیم فجر شاهد تغییرات زیادی خواهیم بود که همگان امیدوار هستند فجر به روزهای قدرتمند خود بازگردد هرچند که بسیار مشکل است.

اما وضعیت تیم برق شیراز نیز به زودی تغییر خواهد کرد زیرا مدیرعامل این باشگاه خبر از فروش امتیاز این باشگاه می دهد اما با توجه به شنیده ها این تیم به یکی از پیشکسوتان باشگاه برق شیراز واگذار خواهد شد.

به این ترتیب به زودی شاهد تغییراتی در فوتبال شیراز خواهیم بود که به طور حتم با حضور رئیس فدراسیون فوتبال در شیراز می توان به روزهای آینده امیدوار بود.