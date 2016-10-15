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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

کیمیا علیزاده تحت عمل جراحی قرار گرفت

کیمیا علیزاده تحت عمل جراحی قرار گرفت

بانوی مدال آور کشورمان که در المپیک ریو ۲۰۱۶ موفق به کسب مدال برنز رقابتهای تکواندو شد، صبح امروز شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، کیمیا علیزاده که به عنوان نخستین بانوی مدال آور ایران نام خود را در تاریخ ورزشی کشورمان به ثبت رسانده است صبح امروز مچ پای چپ و زانوی خود را در در بیمارستان ایرانمهر به تیغ جراحی سپرد.

علیزاده که پیش از المپیک از ناحیه مچ پای چپ و زانو دچار مصدومیت بود و با همین مشکل در المپیک ریو موفق به کسب مدال شده بود، برای رفع این مشکل ازسوی تیم ویژه پزشکی بیمارستان ایرانمهر به سرپرستی دکتر موحدی یگانه (جراح ارتوپد) و دکترمحمدمهدی قیامت (سرپرست تیم بیهوشی) تحت عمل جراحی قرارگرفت تا بتواند با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت برای حضور در مسابقات قهرمانی جهانی ۲۰۱۷ خود را آماده کند.

کد مطلب 3795690

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