سید مهدی مجدالاشرافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه تولید زغال در این کارگاه تولیدی در حالی آتش گرفت که این آتش به هیچ قسمت کارگاه سرایت نکرد و خوشبختانه آتش مهار شد.

وی بیان داشت: در آتش سوزی دستگاه تولید زغال عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی، عمدی یا اتصالی و غیره می‌تواند دخیل باشد، که هنوز مشخص نیست.

نجات جان ۳۲۳ نفر توسط ماموران آتش نشانی کاشان

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در شش ماهه اول سال جاری ۴۲۶ موردآتش سوزی و ۷۴۰ مورد حادثه در این شهرستان به وقوع پیوسته است.

وی اظهار داشت: علل آتش سوزی های رخ داده شامل بی احتیاطی، اتصالی برق ، پرتاب جرقه جوشکاری و مواد آتش زا، نشت مایعات قابل اشتعال، افروختن عمدی آتش، نقص فنی خودرو، نشت گاز، انتقال حرارت و بالا بودن حرارت محیط و نقص فنی کپسول و پیک نیک بوده است.

مجدالاشرافی تاکید کرد: ماموران آتش نشانی این شهرستان همچنین در ۷۴۰حادثه جداگانه شامل تصادفات، سقوط از ارتفاع و چاه، ریزش آوار، آسانسور، آب افتادگی و نشست زمین، گرفتن مار و حیوانات موذی و برق گرفتگی مردم را از خطرات ناشی از این حوادث نجات داده اند.

وی افزود: آتش نشانان جان۳۲۳ نفر را در حوادث و آتش سوزی های شش ماهه نخست ۹۵ نجات داده اند و متاسفانه سوانح مذکور ۱۳ فوتی داشت.