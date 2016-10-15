آغاز ثبت نام در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه از اول آبان

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی دانشجویان واجد شرایط می توانند در روزهای اول تا بیستم آبان ماه ۹۵ نسبت به ثبت نام در این دوره از جشنواره اقدام کنند.
دانشجویان باید با مطالعه آیین نامه مربوط به دانشجویان نمونه، با ورود به سایت Nemooneh.saorg.ir در جشنواره شرکت کنند.
بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه بر اساس آییننامه و شیوهنامه جدید در سطح دانشگاههای کشور (اعم از دانشگاههای دولتی وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد، دانشگاه جامع پیام نور، فرهنگیان و موسسات غیر دولتی) با سیاستگذاری جدید و رویکرد نوین برگزار می شود.
الگوسازی از دانشجویان نمونه، ترویج فرهنگ علمآموزی و پژوهشگری، ارتقاء انگیزه فعالیتهای علمی و فرهنگی در میان ایشان، تشویق دانشجویان به پرورش همزمان ابعاد متعدد شخصیتشان در حوزه آموزش، پژوهش، فرهنگی و اخلاقی و هدایت دانشجویان برتر به تولید محصولات متنوع علمی-پژوهشی(مقالات، تالیف کتب، طرحهای پژوهشی و ...) از جمله اهداف این جشنواره است.
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