برگزاری گفتمان عاشورایی در البرز توسط روحانیون و مبلغان

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر نهضت عاشورا را عامل اصلی تداوم انقلاب‌های مردمی علیه ظلم و ستم است و اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) نقش مهمی در ظهور انقلاب‌های مردمی در اقصی نقاط جهان داشته است.

وی در ادامه معرفی و شناخت اهداف نهضت عاشورا به عامه مردم را یکی از وظایف اصلی دستگاه‌های فرهنگی برشمرد و گفت: قیام امام حسین (ع) نقش اثرگذاری در بیداری اسلامی انقلابیون داشته است که نمونه بارز آن را می‌توان در مبارزه مردم مظلوم یمن علیه رژیم منحوس سعودی دید.

مسعودی با تاکید بر اینکه باید منزلت نهضت عاشورا را به‌ خوبی درک کرده و در مسیر تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) گام برداریم، گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی البرز با اعزام مبلغان به حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی در استان و همچنین برگزاری نشست‌های مختلف با مسئولان هیئت‌ها مذهبی نقش اثرگذاری داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه عشق به اهل بیت (ع) در دل ملت ایران اسلامی موج می زند، گفت: هر چقدر که بتوانیم بزرگی واقعه عاشورا را برای مردم تبیین کنیم شناخت مردم از این واقعه تاریخی و حب به آن بیشتر خواهد شد.

مسعودی برگزاری گفتمان عاشورایی توسط روحانیون مستقر و مبلغان اعزامی را از مهم‌ترین اقدامات تبلیغات اسلامی در استان برشمرد و گفت: دشمن سعی می‌کند با نفوذ در هیئت‌ها و حسینیه‌ها و با اشاعه انحرافات عزاداری مردم را از واقعیت فرهنگ عاشورایی دور کنند ما وظیفه‌ داریم با اقدامات به موقع فرهنگی از نفوذ دشمن جلوگیری کنیم.