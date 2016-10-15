مجله فلسفه و کلام اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین شماره نشریه علمی پژوهشی اسلام، ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد.

«تاملی در این همانی حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض»، «استعاره وجود به مثابه نور در فلسفه ملاصدرا»، «تحلیل انتقادی آرای شارحان اشارات در باب تعین واجب تعالی»، «واقع نمایی و ارزش معرفتی شناختهای ظنی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی»، «بررسی انتقادی تقریر دیویس از استدلال برون گرایانه پاتنم علیه شکاکیت»، «تحلیل انتقادی دیدگاه خواجه نصیر درباره چگونگی اطلاق کلی مشکک بر افراد آن»، «تاملی بر ارزش عقل از نگاه سلفیان و اخباریان» و «گونه شناسی کثرت نفوس انسانی در سه مرحله قبل، حین، و بعد از تعلق به بدن از دیدگاه صدرالمتالهین» از جمله مقالات منتشر شده در این نشریه علمی پژوهشی است.

مجله فلسفه و کلام اسلامی به صاحب‌ امتیازی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران منتشر می‌شود. همچنین دکتر مجید معارف و دکتر عبدالرسول کشفی، مدیر مسئول و سردبیری این نشریه را به عهده دارند.

علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی jitp.ut.ac.ir مراجعه کنند.