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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

سلطانیه بار دیگر لرزید

سلطانیه بار دیگر لرزید

زنجان-زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ دهم در مقیاس ریشتر ساعاتی قبل شهرستان سلطانیه واقع در استان زنجان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز زلزله نگاری کشور،  زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۹:۵۱ دقیقه شهرستان سلطانیه واقع در استان زنجان را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۶.۴۹۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۸.۷۲۱ درجه شرقی و در ۷ کیلومتر رخ داده است.

شامگاه جمعه نیز زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۲ ریشتر شهرستان زنجان و سلطانیه را به لرزه در آورده بود.

زلزله جمعه شب، ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه جمعه شب در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در عرض جغرافیایی ۳۶.۶۰۶ و طول جغرافیایی ۴۸.۷۸۵ سلطانیه و زنجان را لرزاند.

کد مطلب 3795706

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