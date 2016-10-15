سلطانیه بار دیگر لرزید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز زلزله نگاری کشور، زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۹:۵۱ دقیقه شهرستان سلطانیه واقع در استان زنجان را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۶.۴۹۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۸.۷۲۱ درجه شرقی و در ۷ کیلومتر رخ داده است.

شامگاه جمعه نیز زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۲ ریشتر شهرستان زنجان و سلطانیه را به لرزه در آورده بود.

زلزله جمعه شب، ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه جمعه شب در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در عرض جغرافیایی ۳۶.۶۰۶ و طول جغرافیایی ۴۸.۷۸۵ سلطانیه و زنجان را لرزاند.