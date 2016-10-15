تشدید تعرض به حریم رودخانه های استان در پی رشد مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمنان دانشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: افزایش مهاجرت به سمت شهرها این روند را تشدید کرده است.

وی بیان کرد: این معضل در شهرهای بزرگ استان به خصوص در شهر یاسوج بیش از سایر نقاط استان به چشم می خورد.

دانشی گفت: برداشت بی رویه شن و ماسه رودخانه ها، ساخت و سازهای بدون مجوز در بستر و حریم رودخانه‌ ها و احداث ساخت و سازهای تقاطعی بدون رعایت اصول فنی مهم تر ین مشکلات در این زمینه در استان است.

وی بر جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه تاکید کرد و افزود: هرگونه خرید و فروش اراضی واقع شده در بستر و حریم رودخانه های دائم و فصلی استان پیگرد قضایی می شود.

دانشی اظهار کرد: در موارد متعددی مشاهده شده که برخی افراد سودجو در نقاط مختلف استان به خصوص در شهرستان بویراحمد و شهر یاسوج اقدام به خرید و فروش بستر و حریم رودخانه ها کرده اند که این موضوع مشکلات حقوقی را برای خریداران بوجود آورده است.‌

وی از کسانی که قصد خرید زمین در مکان های نزدیک به حریم رودخانه ها را دارند خواست قبل از اقدام به این کار از آب منطقه ای و ادارات تابعه این شرکت در شهرستان استعلام بگیرند تا دچار مشکلات بعدی نشوند.