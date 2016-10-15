نخستین عرضه مجازی ۲ اثر عاشورایی مرکز موسیقی حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم‌های موسیقی «فریاد سوخته» و «قصه کربلا» از تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری به صورت مجازی برای نخستین بار در دسترس کاربران قرار گرفت. این ۲ اثر از تولیدات سال‌های گذشته «مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی» بودند که تاکنون در قالب مجازی امکان نشر نیافته بودند و به دلیل فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان و برای معرفی هرچه بهتر، این ۲ اثر در فضای مجازی منتشر شدند.



آلبوم «فریاد سوخته» شامل ۱۰ قطعه با اشعاری از عمان سامانی، یغما جندقی، علی انسانی، محمدسعید میرزایی و اکبر ناظمی است. این آلبوم با صدای مسعود کهریزی و تنظیم شهرام مظلومی شامل بازسازی نغمه‌های عاشورایی ۵۰ سال اخیر با ترکیبی از آهنگ‌های قدیم و جدید عاشورایی است.

یکی دیگر از تولیدات مرکز موسیقی در زمینه آثار عاشورایی آلبوم «قصه کربلا» است که با صدای قاسم مطهری و آهنگسازی و تنظیم امید سیاره روانه بازار موسیقی شده است. این آلبوم شامل ۹ قطعه به زبان‌های ترکی فارسی است که به شکل ارکسترال تنظیم شده است. این آلبوم‌ها به صورت مجازی در دسترس علاقمندان به موسیقی عاشورایی قرار گرفته و مخاطبان می‌توانند برای تهیه این آلبوم‌ها و سایر تولیدات عاشورایی به سامانه مرکز موسیقی حوزه هنری مراجعه کنند.

مرکز موسیقی حوزه هنری تا کنون بالغ بر ۲۰ عنوان اثر عاشورایی عرضه کرده است که از این میان می‌توان به آلبوم‌های «خاتون»، «از نیستان»، «خونین‌دلان» اشاره کرد.