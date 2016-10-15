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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

خوزستان میزبان مدیران آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان است

خوزستان میزبان مدیران آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان است

اهواز ـ مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: مدیران آموزش و پرورش و فرماندهان سپاه استان سیستان و بلوچستان به مدت سه روز از ۲۵ مهرماه جاری مهمان خوزستان هستند.

محمد تقی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، انجام چنین سفرهایی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: استان خوزستان در راستای هم افزایی و هم اندیشی فرهنگی، آمادگی میزبانی همکاران فرهنگی از سراسر کشور را دارد.

وی، هدف از برگزاری این برنامه را بازدید از مناطق عملیاتی و تجدید میثاق با آرمان های شهدا دانست و افزود: مدیران آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان طی سه روز نشست هایی با مدیران مناطق و نواحی خوزستان خواهند داشت و  در خصوص مسائل آموزشی به تبادل تجربه می پردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اظهار اینکه این سفر نتیجه تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین محموعه آموزش و پرورش دو استان و سپاه است، عنوان کرد: آموزش و پرورش خوزستان برنامه های فرهنگی متنوعی برای مدیران آموزش و پرورش و فرماندهان سپاه سیستان و بلوچستان در نظر گرفته است.

کد مطلب 3795713

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