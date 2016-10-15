علی آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۶۶ تعاونی در حوزه های مختلف کشاورزی، مسکن، معدن، عمران، خدمات و ... سطح استان لرستان اظهار داشت: در این تعاونی ها بیش از سه هزار و ۲۰۱ نفر مرد و هزار و ۲۷۷ نفر زن عضو هستند.

وی مجموع اعضای تعاونی های سطح استان را بیش از چهار هزار و ۴۷۸ نفر عنوان کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه سخنان خود به تعداد نفرات ثبت نام شده در دفاتر کاریابی لرستان بیان داشت: تا کنون بیش از ۳۸ هزار و ۶۹۹ نفر در این دفاتر کاریابی ثبت نام کرده اند.

آشتاب تعداد فرصت های شغلی اعلام شده به دفاتر کاریابی لرستان را ۱۰ هزار و ۶۵۵ مورد عنوان کرد و گفت: تعداد معرفی شدگان برای کسب این فرصت های شغلی ۱۵ هزار و ۸۲۰ نفر بوده که در نهایت زمینه اشتغال هفت هزار و ۵۳۲ نفر از آنها در استان فراهم شده است.