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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

ایجاد بیش از ۴ هزار فرصت شغلی در تعاونی‌های لرستان

ایجاد بیش از ۴ هزار فرصت شغلی در تعاونی‌های لرستان

خرم آباد- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از ایجاد بیش از چهار هزار فرصت شغلی در تعاونی های سطح این استان خبر داد.

علی آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۶۶ تعاونی در حوزه های مختلف کشاورزی، مسکن، معدن، عمران، خدمات و ... سطح استان لرستان اظهار داشت: در این تعاونی ها بیش از سه هزار و ۲۰۱ نفر مرد و هزار و ۲۷۷ نفر زن عضو هستند.

وی مجموع اعضای تعاونی های سطح استان را بیش از چهار هزار و ۴۷۸ نفر عنوان کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه سخنان خود به تعداد نفرات ثبت نام شده در دفاتر کاریابی لرستان بیان داشت: تا کنون بیش از ۳۸ هزار و ۶۹۹ نفر در این دفاتر کاریابی ثبت نام کرده اند.

آشتاب تعداد فرصت های شغلی اعلام شده به دفاتر کاریابی لرستان را ۱۰ هزار و ۶۵۵ مورد عنوان کرد و گفت: تعداد معرفی شدگان برای کسب این فرصت های شغلی ۱۵ هزار و ۸۲۰ نفر بوده که در نهایت زمینه اشتغال هفت هزار و ۵۳۲ نفر از آنها در استان فراهم شده است.

کد مطلب 3795714

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