هوای اصفهان سالم شد

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه ‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار طی سه روز آینده بر روی استان اصفهان است.

وی اعلام کرد: بر این اساس وضعیت آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه از امروز تا دوشنبه هوای صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد پیش بینی می شود، افزود: هوای اصفهان بر اساس پیش‌بینی‌های اداره کل محیط زیست استان اصفهان، سالم گزارش شده است.

خدابخش اعلام کرد: میانگین شاخص کیفی هوا در شهر اصفهان ۷۵ است، افزود: میانگین شاخص کیفی هوا در شهرستان‌های خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، مبارکه، کاشان و نجف آباد بین ۶۲ تا ۸۰ است.

وی اظهار داشت: هوای صاف تا کمی ابری در این هفته برای اصفهان پیش‌بینی می شود.