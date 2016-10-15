هوای اصفهان سالم شد

حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار طی سه روز آینده بر روی استان اصفهان است.
وی اعلام کرد: بر این اساس وضعیت آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد پیش بینی می شود.
رئیس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق تغییر محسوسی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه از امروز تا دوشنبه هوای صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد پیش بینی می شود، افزود: هوای اصفهان بر اساس پیشبینیهای اداره کل محیط زیست استان اصفهان، سالم گزارش شده است.
خدابخش اعلام کرد: میانگین شاخص کیفی هوا در شهر اصفهان ۷۵ است، افزود: میانگین شاخص کیفی هوا در شهرستانهای خمینیشهر، شاهینشهر، مبارکه، کاشان و نجف آباد بین ۶۲ تا ۸۰ است.
وی اظهار داشت: هوای صاف تا کمی ابری در این هفته برای اصفهان پیشبینی می شود.
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