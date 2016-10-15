به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه این همکاری ارتقای ده برابری سرعت دسترسی کاربران اینترنت و دیگر شبکه های اطلاع رسانی به داده ها و خدمات مورد نظر خواهد بود. بدین منظور ویژگی هایی موسوم به OpenCAPI در طراحی رایانه های سرور رعایت خواهد شد. با اعمال این مشخصات در طراحی سرورها، پردازنده های مرکزی این رایانه ها با سرعت بیشتری می توانند داده ها را از طریق سخت افزارها منتقل کنند و عملکرد حافظه، تجهیزات شبکه ای و .... نیز بهبود می یابد.

OpenCAPI حاصل تلاش کنسرسیومی متشکل از شرکت های ای ام دی، دل، ای ام سی، گوگل، اچ پی، آی بی ام، ملانوکس، میکرون، ان ویدیا و Xilinx است.

با استفاده از OpenCAPI سرعت ارتباط پردازنده های مرکزی رایانه های سرور با شتاب دهنده های بخش سخت افزار از حداکثر ۱۶ گیگابیت در ثانیه فعلی به ۲۵ گیگابیت در ثانیه افزایش می یابد. با این تحول اجرای آنی و بدون تاخیر برخی برنامه های سنگین و پیچیده بر روی رایانه های سرور و دسترسی لحظه به لحظه به داده های آنها بر روی رایانه های عادی متصل، تسهیل می گردد.

تحول مذکور تاثیر قابل توجهی بر شرکت های مالی، بانک ها و علومی همچون علوم زیستی، خودآموزی ماشینی و غیره می گذارد. انتظار می رود سرورهای سازگار با OpenCAPI از نیمه دوم سال ۲۰۱۷ توسط شرکت هایی مانند آی بی ام و با همکاری گوگل و Rackspace عرضه شوند.

اولین سرور از این نوع که Zaius نام دارد مجهز به پردازنده های POWER۹ خواهد بود. قیمت این سرورها هنوز اعلام نشده است.