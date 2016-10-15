به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها» «جاوید فیصل» سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان با تایید این خبر گفت: «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی این کشور به دعوت رسمی «ملک سلمان» پادشاه عربستان، برای یک سفر سه روزه عازم این کشور می شود.

وی در ادامه افزود: در این سفر، نمایندگانی از مقامات افغانستان عبدالله را در سفر به ریاض پایتخت عربستان همراهی می کنند.

تاکنون جزئیات در خصوص زمان دقیق سفر عبدالله به این کشور منتشر نشده است.

همچنین گفته می شود عبدالله بنا به دعوت «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به زودی به اسلام آباد سفر می کند.

نواز شریف در ماه های گذشته چندین بار از عبدالله عبدالله خواسته بود برای گفتگو در مورد مسایل دوجانبه و نیز حل مسئله مهاجران افغانستانی به اسلام آباد سفر کند، اما با توجه به تنش های مرزی بین دو کشور عبدالله از سفر به پاکستان خودداری کرد.