رضا عوض‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرصت ثبت اطلاعات خانوار در سامانه اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تا روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه تمدید شده است و از مردم استان بوشهر که تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اند دعوت می‌کنیم تا در روزهای باقی‌مانده در این سرشماری مشارکت کنند.

وی با اشاره به اینکه بوشهر از استان‌های پیشتاز در سرشماری به صورت اینترنتی است، ادامه داد: سرشماری به صورت حضوری نیز از ۲۸ مهرماه آغاز می‌شود که انتظار می‌رود مردم استان بوشهر در این بخش از سرشماری نیز مشارکت لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر بیان کرد: در استان بوشهر تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۶۲۸ هزار نفر مشارکت کرده‌اند که بیانگر مشارکت حدود ۵۶ درصدی مردم استان در این سرشماری است.

عوض‌پور با اشاره به اینکه عسلویه با بیش از ۹۶ درصد بیشترین میزان مشارکت را داشته است، خاطرنشان کرد: تنگستان با ۶۸ درصد و کنگان با ۶۴ درصد در استان بوشهر در رده‌های بعدی مشارکت قرار دارند.

وی اضافه کرد: یک هزار جایزه یک میلیون تومانی به قید قرعه به افرادی که از طریق سامانه اینترنتی سرشماری ثبت‌نام کرده‌اند پرداخت خواهد شد.