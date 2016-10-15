تجاوز نظامی ترکیه به عراق با هدف تجزیه «موصل» انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق در سخنانی از تداوم حضور نظامیان ترکیه در خاک این کشور به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، المالکی در این ارتباط گفت: تجاوز نظامی ترکیه به خاک عراق توطئه ای است که آنکارا برای شهر «موصل» تدارک دیده است.

رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق همچنین اظهار داشت: دولت آنکارا با اعزام نظامیان خود به خاک عراق به دنبال تجزیه شهر «موصل» است.

این اظهارات در حالی است که المالکی پیشتر نیز ضمن حملات شدید به دولت ترکیه خواستار خروج نظامیان این کشور از خاک عراق شده بود.

گفتنی است، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه اخیرا اعلام کرده است که نظامیان این کشور از «بعشیقه» در موصل عقب نشینی نخواهند کرد.