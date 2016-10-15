۱۸ هیئت ورزشی بسیجی در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بیدار ظهر شنبه در جلسه برنامهریزی یادواره ۱۸۴ شهید ورزشکار استان اردبیل تصریح کرد: از مجموع ۴۷ هیئت ورزشی فعال در استان، ۱۸ هیئت ورزشی بسیجی در اردبیل فعال هستند.
وی با اشاره به دعوت از هیئتهای ورزشی برای حضور در یادواره شهدای ورزشکار تصریح کرد: به منظور برگزاری این یادواره ۲۰ جلسه با حضور مدیران دستگاهها برگزار شده است.
مسئول بسیج ورزشکاران استان تأکید به توزیع بروشور وصیت و زندگینامه شهید در سطح استانها اشاره و تأکید کرد: علاوه بر این دو مسابقه ورزشی فوتبال و والیبال شمال غرب کشور با حضور تیمهای هشت استان با محوریت شهید اعلمی برگزار میشود.
بیدار به تولید دو مستند، کلیپ و تیزر از شهید اشاره و تصریح کرد: در هفتههای اخیر و هفتههای آتی اعزام تیمهای ورزشی نیز با یاد و نام شهید اعلمی خواهد بود.
وی با یادآوری برگزاری المپیاد ورزشی زیر ۱۶ سال با محوریت شهید اعلمی ادامه داد: همچنین چندین صعود به قله سبلان با محوریت شهید برگزار شده است.
مسئول بسیج ورزشکاران استان به برپایی ایستگاههای صلواتی، قرائت زندگینامه شهید در مراسم صبحگاه و پیادهروی خانوادگی با محوریت شهید اشاره و تأکید کرد: در یادواره این شهید که روز دوشنبه برگزار میشود از چهرههای ملی و بینالمللی ورزش استان دعوت به عمل آمده است.
بیدار به رونمایی سه کتاب نیز اشاره کرد و افزود: کتب بادهای موافق، هادیان بهشت و مدالهای افتخار در این یادواره رونمایی میشود.
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