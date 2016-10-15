رضا صفی خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور پروانه بهره برداری برای ۳۲۱ واحد صنعتی لرستان اظهار داشت: این پروانه های بهره برداری از مهر ما سال ۹۲ تا مرداد ماه امسال صادر شده اند.

وی تعداد فرصت های شغلی که با صدور این پروانه های بهره برداری در واحدهای صنعتی استان ایجاد شده را سه هزار و ۵۱ مورد عنوان کرد و گفت: در مجموع در مرکز لرستان ۹۷ مجوز پروانه بهره برداری، در بروجرد ۹۰، الیگودرز ۴۳، ازنا ۱۷ و کوهدشت ۱۶ مجوز بهره برداری در مدت زمان یاد شده صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به صدور پروانه های اکتشاف در معادن استان اشاره کرد و گفت: در مجموع طی مدت زمان یاد شده بیش از ۵۱ پروانه اکتشاف معادن در استان صادر شده است.

صفی خانی همچنین تعداد گواهی اکتشاف در معادن استان را ۲۲ مورد عنوان کرد و گفت: میزان اشتغالزایی صورت گرفته با صدور این پروانه های اکتشاف در معادن استان بیش از ۱۷۹ فرصت بوده است.