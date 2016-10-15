به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، این دوره از مسابقات برای نخستین بار در کشور برگزار میشود که استان قم میزبانی آن را قبول کرده است.
قرار است نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان نظام پرستاری کشور در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه برگزار شود که در دو بخش خواهران و برادران خواهد بود.
قرائت و حفظ از جمله رشتههای این دوره از مسابقات است و برای این دوره ۶۰ نفر از پرستاران که در استانهای خود منتخب شدهاند شرکت خواهند کرد.
۲۶ مهرماه اختتامیه این دوره از مسابقات برگزار و از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.
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