آنکارا و بغداد از تنش دست بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه در سخنان امروز خود در مسکو با توجه به بروز تنش میان عراق و ترکیه گفت: تنش بین عراق و ترکیه می تواند به تشنج و نا آرامی در منظقه منجر شود که ما مخالف آن هستیم.

وی با اشاره به حضور نظامیان ترکیه در مناطق شمالی عراق اظهار داشت: باید از راه گفتگو از تداوم تنش و درگیری میان دو کشور جلوگیری کرد.

این در حالی است که مقامات عراق حضور ترکیه در این کشور را مغایر با حاکمیت ملی کشور دانسته و خواهان برخورد با آن است.