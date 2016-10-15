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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:

آنکارا و بغداد از تنش دست بردارند

آنکارا و بغداد از تنش دست بردارند

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه از عراق و ترکیه خواست تا بواسطه گفتگو از تنش و درگیری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه در سخنان امروز خود در مسکو با توجه به بروز تنش میان عراق و ترکیه گفت: تنش بین عراق و ترکیه می تواند به تشنج و نا آرامی در منظقه منجر شود که ما مخالف آن هستیم. 

وی با اشاره به حضور نظامیان ترکیه در مناطق شمالی عراق اظهار داشت: باید از راه گفتگو از تداوم تنش و درگیری میان دو کشور جلوگیری کرد. 

این در حالی است که مقامات عراق حضور ترکیه در این کشور را مغایر با حاکمیت ملی کشور دانسته و خواهان برخورد با آن است.

کد مطلب 3795742
شقایق لامع زاده

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