روسای ادارات راهداری شهرستانهای قزوین منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه انتقال فعالیتهای حوزه راهداری ظهر شنبه با حضور رحمت شعبانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، معاونین وروسای ادارات برگزارو روسای ادارات شهرستانها نیز منصوب شدند.

رحمت شعبانی در دیدار معاونین وروسای ادارات و شهرستانها با تشریح موقعیت وجایگاه ویژه استان قزوین در بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: طرح انتقال مدیریت راهداری ادارات کل راه و شهرسازی استانها به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در راستای مصوبه انسجام تشکیلاتی و مدیریت یکپارچه در نگهداری شبکه راههای کشور اجرا می شود.

وی تصریح کرد: اجرای طرح انتقال مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در فضای دوستانه، شفاف و تعاملی انجام گرفت و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین همانند گذشته به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در استان فعالیت دارد و در این نقل و انتقال تنها تغییر ساختار سازمانی صورت می گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی، خاطر نشان کرد: همه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و ماشین آلات حوزه راهداری به واحدهای استانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور منتقل و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانها تشکیل شد.

شعبانی ابراز امیدواری کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به هموطنان عزیز و اهتمام ویژه در تحقق انجام ماموریت های محوله بیش از پیش در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های ابلاغی گام خواهیم برداشت.

گفتنی است دراین جلسه روسای ادارات پیرامون حوزه فعالیت های راهداری ادارات شهرستانهای تابعه استان ضمن ارائه گزارش عملکرد، آمادگی خود را برای اجرای طرح راهداری زمستانی اعلام کردند و پس از بحث و تبادل نظر تمهیدات لازم برای استقبال از فرا رسیدن فصل زمستان پیش بینی شد.

در پایان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین انتصاب و مسئولیت روسای ادارات راهداری شهرستان های قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا، البرز، کوهین، آوج، الموت، طارم و مرکز مدیریت راهها و اداره ایمنی و حریم راهها را ابلاغ کرد.