افزایش اطلاعات عمومی جامعه رسالت اصلی رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی صبح شنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری جشنواره انتخاب مطبوعات برتر دستگاه قضائی استان کرمان با اشاره به جایگاه رسانه گفت: مطبوعات تاثیر بسزایی در آگاه سازی جامعه دارد.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره انتخاب مطبوعات برتر با عنوان جشنواره «قلم و عدالت» گفت: این اقدام به منظور گسترش همکاری قوه قضائیه و رسانه و مطبوعات صورت می گیرد.

محمدی گفت: اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان کرمان با دادگستری کل استان در برگزاری جشنواره قلم و عدالت همکاری می کند.

وی تصریح کرد: با به کارگیری ظرفیت رسانه ها می توان در زمینه پیش گیری از وقوع جرم اقدامات اساسی انجام داد.

محمدی از توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حوزه مطبوعات خبر داد و افزود: دولت با استفاده از تمام ظرفیت های خود از مطبوعات حمایت می کند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از کمک برای ارتقاء روزنامه نگاری خبر داد و گفت: رسانه ها باید نهایت دقت را در تولید محتوا به کار گرفته و در راستای افزایش اطلاعات عمومی جامعه به ویژه در مسائل حقوقی و قضائی گام بردارند.