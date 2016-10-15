۲۱ مورد تجهیزات تفریحی در شهربازی زنجان پلمپ شده است

داود کار گر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۹۹ مورد تاسیسات شهر بازی در سطح استان زنجان خبر دادو افزود: از این تعداد۴۳ مورد مجوز استاندارد دارند و ۳۱ مورد جمع آوری شده و ۲۱ مورد هم پلمپ شده است.

وی با بیان اینکه مورد از تاسیسات شهر بازی در سطح استان زنجان اقدام به استاندارسازی کرده اند، گفت: متاسفانه در سطح استان زنجان تا به امروز اقدام به تایید مجوز استاندارد نکردند.

کار گر زاده تاکید کرد: در حال حاضر تعدادی از این ست های بازی در پارک ها در حال استاندارد سازی هستند.

وی افزود:سازمان استاندارد یک نهاد حاکمیتی است و در این راستا این سازمان نظارت و بازرسی از کالاها و اقلام را در دستور کار جدی خود دارد.

مدیر کل استاندارد استان زنجان یاد آورشد:تامین سلامتی مردم با توجه به استاندارد سازی خدمات و محصولات انجام می گیرد و بررسی فاکتورهای استاندارد خدمات و محصولات در حوزه سلامت برای مردم اهمیت بیشتری دارد.

کار گرزاده گفت: در راستای استانداردسازی تجهیزات بازی موجود در شهربازی ها اقدام های مناسبی توسط استاندارد در استان انجام شده و نظارت ویژه از ست های بازی کودکان در دست انجام است.