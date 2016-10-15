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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

مدیر کل استاندارد استان زنجان:

۲۱ مورد تجهیزات تفریحی در شهربازی زنجان پلمپ شده است

۲۱ مورد تجهیزات تفریحی در شهربازی زنجان پلمپ شده است

زنجان- مدیر کل استاندار زنجان از وجود ۹۹ مورد تجهیزات تفریحی در سطح استان زنجان خبر دادو گفت: از این تعداد۴۳ مورد مجوز استاندارد دارند و ۳۱ مورد جمع آوری شده و ۲۱ مورد هم پلمپ شده است.

داود کار گر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۹۹ مورد تاسیسات شهر بازی در سطح استان زنجان خبر دادو افزود: از این تعداد۴۳ مورد مجوز استاندارد دارند و ۳۱ مورد جمع آوری شده و ۲۱ مورد هم پلمپ شده است.

وی با بیان اینکه  مورد از تاسیسات شهر بازی در سطح استان زنجان اقدام به استاندارسازی کرده اند، گفت: متاسفانه در سطح استان زنجان تا به امروز اقدام به تایید مجوز استاندارد نکردند.

کار گر زاده تاکید کرد: در حال حاضر تعدادی از این ست های بازی در پارک ها در حال استاندارد سازی هستند.

وی افزود:سازمان استاندارد یک نهاد حاکمیتی است و در این راستا این سازمان نظارت و بازرسی از کالاها و اقلام را در دستور کار جدی خود دارد.

مدیر کل استاندارد استان زنجان یاد آورشد:تامین سلامتی مردم با توجه به استاندارد سازی خدمات و محصولات انجام می گیرد و بررسی فاکتورهای استاندارد خدمات و محصولات در حوزه سلامت برای مردم اهمیت بیشتری دارد.

کار گرزاده گفت: در راستای استانداردسازی تجهیزات بازی موجود در شهربازی ها اقدام های مناسبی توسط استاندارد در استان انجام شده و نظارت ویژه از ست های بازی کودکان در دست انجام است.

کد مطلب 3795757

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