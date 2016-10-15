به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طاهری در رابطه با خداحافظی محرم نویدکیا از فوتبال اظهار داشت: پیش از ظهر امروز شنبه بود که نویدکیا در تماسی با بنده این خبر را به گوش من رساند. من به او اعلام کردم که بهتر است فعلا از این تصمیم صرفنظر کند و در شرایطی بهتر که ما میزبان مسابقه باشیم و بتوانیم برایش تدارک یک مراسم خوب را ببینیم از فوتبال کناره گیری کند اما نویدکیا اعلام کرد که دوست دارد در جریان دربی اصفهان این اتفاق بیفتد.

وی افزود: وقتی فهمیدم که ویسی با این تصمیم موافقت کرده من هم موافقت خودم را اعلام کردم و امیدوارم بتوانیم امروز بدرقه خوبی را برای کاپیتان با تعصب سپاهان داشته باشیم. البته نویدکیا شاید به عنوان بازیکن از سپاهان جدا شود اما او قطعا در پست های دیگر به باشگاه سپاهان کمک می کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره دلیل اصلی تصمیم نویدکیا تصریح کرد: خودش به ما گفت که حتی در تمرینات به خاطر فشاری که به زانوهای او می آید اذیت می شود. ما هم به خاطر اینکه سلامتی نویدکیا برایمان مهم تر از هر چیزی بود قانع شدیم که او در این مقطع از سپاهان جدا شود. به هر حال با اینکه نویدکیا با سپاهان قرارداد یکساله دارد اما سلامتی اش از هر چیزی برای ما مهم تر است و همین موضوع را تنها دلیل خداحافظی او می دانیم.

طاهری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است نویدکیا به کادر فنی سپاهان اضافه شود گفت: درباره اضافه شدن او به کادر فنی عبدالله ویسی تصمیم می گیرد. اگر ویسی نظر مثبتی روی این موضوع داشته باشد ما هم استقبال می کنیم. حتی اگر این اتفاق نیفتد نویدکیا در هر حوزه ای از جمله مربیگری بخواهد ورود کند باشگاه سپاهان تمام امکانات را در اختیار او قرار می دهد. امیدوارم که او در مربیگری هم مثل دوران بازیگری اش موفق عمل کند.

وی درپایان درباره اینکه با حضور او به عنوان مدیرعامل سپاهان تغییری در وضعیت هادی عقیلی به وجود می آید یا خیر گفت: من قبلا در یک جلسه حضوری و همچنین به صورت تلفنی با عقیلی صحبت کردم اما متاسفانه به توافق لازم برای حل مشکل او نرسیدیم. در این مدت بیشتر باقریان پیگیر کار این بازیکن بوده و باید برای حل این مشکل از اقداماتی که باقریان انجام داده به صورت دقیق باخبر شوم. امیدوارم به زودی مشکل عقیلی هم حل شود.