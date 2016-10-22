به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش رادیویی را حسین یعقوبی نوشته و داستان جنگلبانی بازنشسته است که با قطع درختان مبارزه می کند.

در این نمایش رادیویی احمد لشینی، علی زرینی، اکبر ملایی، امیر فرحان نیا، سعید سلطانی، مهرداد مهماندوست، شیما جان قربان، شیوا رفیعیان، مهرداد عشقیان، نورالدین جوادیان، احمد گنجی، باقر کریم پور، حمید یزدانی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«گلکوه» به کارگردانی: رضا عمرانی، تهیه کنندگی: شهلا نیساری، صدابرداری: حیدر صفدری و افکت محمدرضا قبادی فر فردا ۲ آبان ماه ساعت ۹ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.

ورزش و بازی های بومی استان فارس

مستند پژوهشی «ترانه باران» رادیو فرهنگ در سفر به استان فارس یکشنبه دوم آبان ورزش و بازی های بومی استان فارس را بررسی می کند.

مستند پژوهشی «ترانه باران» هر روز ساعت ۱۳ از گروه جامعه پخش می شود. این برنامه به مردم شناسی، فرهنگ مردم ، آداب و رسوم و آواها و نواهای استان فارس می پردازد.

کارشناسان برنامه، امرالله یوسفی درباره ورزش و بازی های بومی استان فارس صحبت می کند.

گزارشگر این برنامه زهرا جعفریان، نویسنده اعظم جمالی و پژوهشگران صمن رخ صهبانیای جعفر بیگلو خواهند بود.

«ترانه باران» به سردبیری و تهیه کنندگی حسین مشفق قاسم آباد از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ۱۰۶ ردیف و ای ام ردیف ۵۸۵ پخش می شود.