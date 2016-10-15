اعتراف اسیران «جبهه النصره» به حمایتهای آنکارا از تکفیریها

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت اسلامی نُجَباء هفته گذشته در عملیاتی تحت عنوان «محرم» پس از پیشروی در جنوب حلب سوریه، وارد منطقه "الشیخ سعید" شد.

بر اساس این گزارش، رزمندگان در این عملیات، توانستند سه تروریست تک تیرانداز جبهة النصرة که در ساختمان‌های متروکه و تخریب شده مخفی شده بودند را به اسارت خود درآورند.

مسئول پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی نُجَباء در این عملیات، دستاورد یاد شده را به روح پر فتوح شهدای مدافع حرم علی الخصوص فرمانده شهید «حمودی دیالی» تقدیم کرد که یک ماه قبل در الراموسة شهید شد.

در میان سه اسیر جبهة النصرة دو برادر به نام‌های «حسین علقوم محمد» و «حسن علقوم محمد» نیز حضور داشتند که در بازجویی‌ها به کمک‌های بی‌دریغ دولت ترکیه اعتراف کردند.

آنان در مقر مقاومت اسلامی نُجَباء واقع در حلب اظهار داشتند که تروریست‌ها در غالب مجموعه‌های ۱۰۰ نفره برای آموزش نظامی (با اسلحه‌های کلاشینکف، دوشکا و ...) به شهر «غازی عنتاب» ترکیه اعزام می‌شوند.

تک تیراندازان تروریست همچنین اعلام کردند که در زمان دوره‌های آموزشی که ۱۵ تا ۵۰ روز به طول می‌انجامید؛ علاوه بر حقوق ماهانه خود، پس از هر دوره بصورت متغیر بین بازه ۲۵ هزار الی ۵۰ هزار لیره سوریه از دولت آنکارا دریافت می‌کردند.

گفتنی است، پیش‌تر نیز هشت تروریست دیگر جبهة النصرة توسط مقاومت اسلامی نُجَباء در حومه حلب دستگیر شده بودند.