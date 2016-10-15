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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مصرف محصولات ارگانیک در افزایش سلامت و امنیت غذایی بسیار مهم است

مصرف محصولات ارگانیک در افزایش سلامت و امنیت غذایی بسیار مهم است

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصرف محصولات ارگانیک در افزایش سلامت و امنیت غذایی بسیار مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه روز جهانی غذا در یاسوج افزود: در راستای افزایش سلامت مردم تولید محصولات ارگانیک باید در استان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه مصرف سموم و کودهای شیمیایی باید در محصولات به حداقل برسد، اظهار داشت: این  استان از لحاظ ایمنی و سلامت غذا از استانهای آسیب‌پذیر کشور است.

محمدی افزود: دستگاههای متولی باید در راستای فرهنگسازی برای سلامت غذای مصرفی در خانواده ها فرهنگسازی کرده و به مردم در راستای مصرف غذاهای فست فودی هشدار دهند.

وی این غذاها را عامل چاقی و بیماریهای قلبی و عروقی عنوان کرد و گفت: گرایش به سمت غذاهای فست فودی در استان افزایش یافته است.

کد مطلب 3795768

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