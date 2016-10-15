کمک دولت به فدراسیون ها قانونی است اما دخالت‌ در امورشان نه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فائقی در مورد نامه« ioc » به کمیته ملی المپیک کشورمان مبنی بر دخالت دولت ها در امور فدراسیون ها گفت: این موارد را قانون معین کرده است. آن روزها که اساس نامه فدراسیون ها داشت در مجلس محترم به تصویب می رسید برای اینکه این تداخل ها صورت نگیرد و فدراسیون ها هم استقلال داشته باشند و البته در دایره بین الملل جهانی و قاره ای جا بگیرند، آن مجلس فدراسیون های ورزشی را جزو موسسات عمومی غیر دولتی قرار داد.

فائقی در ادامه افزود: فدراسیون ها به این ترتیب ردیف بودجه ندارند که بگوییم از دولت بودجه می گیرند بلکه به موجب ماده ۱۷ کمک به بخش خصوصی و نهادهایی اینچنینی صورت می گیرد در نتیجه فقط در جایی که مسئله حاکمیت وجود داشته باشد نظارت دولت وجود دارد که این هم متعلق است به همه دنیا و نه ایران.

وی در ادامه افزود: تنها موضوع نحوه برخورد ما است که مسئله ساز می شود. ما خودمان برای خودمان مشکل ایجاد کرده ایم. مثلا می بینیم که در رسانه ها منعکس می‌شود که سرپرست فلان فدراسیون از طریق وزارت خانه انتخاب شد و این یعنی دخالت دولتی.

معاون پیشین سازمان تربیت بدنی در ادامه پیرامون اینکه در اکثر کشور ها وزیر رئیس مجمع انتخاباتی فدراسیون هاست اما مشکل دخالت کمتر به چشم می آید گفت: آخرین فدراسیونی که ما آن را مصوب کرده ایم، فدراسیون فوتبال است. در آن اساس نامه نگفته رئیس ورزش رئیس مجمع فوتبال است. بلکه گفته رئیس مجمع را مجمع انتخاب می کند. این طبیعی است که وقتی وزیر یا معاون وزیر مجلس در جلسه حضور داشته باشد مجمع ایشان را به عنوان رئیس انتخاب می کند اما چون اینجا رای داده شده اشکالی وجود ندارد و در این انتخاب ها فدراسیون های جهانی دخالت نمی کنند. این همان مسئله ای است که باید در سایر فدراسیون ها هم باشد و اگر ما نامه و صورت جلسه را بدهیم که در آن اعلام کنیم وزیر به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده آنها هرگز دخالت نمی کنند.

وی در ادامه در مورد اینکه به هر حال اکثر فدراسیون مشکل مالی دارند و مجبور هستند که به دولت وابسته باشند در نتیجه اعمال نفوذ هم می شود، گفت: مشابه این مورد شهرداری ها هستند. شهرداری ها از گذشته دور وزارت کشور خودش را متولی می دانست و چون بودجه تامین می کرد خودش را در دخالت کردن محق می دانست اما امروز شرایط عوض شده و مردم اعضای شورای شهر را انتخاب می کنند و این اعضا شهردار را انتخاب می کند. فقط در جایی که شورایی منحل شود به عنوان قائم مقام وزارت کشور دخالت می کند.

وی تاکید کرد: اینکه اعتبار داده می شود – به صورت کمک- نباید دلیلی باشد برای دخالت مستقیم. در همه جای دنیا به« ngo » ها و احزاب کمک مالی می شود اما این به معنای دخالت نباید باشد که اگر چنین شود آنوقت به دلیل کمک مالی به احزاب حزب حاکم همیشه حاکم می ماند و نمی تواند در بستر امور قرار بگیرد. در کشور ما هم این قانون شفاف بیان شده و معنی آن اینست: دولت به موسسات عمومی غیر دولتی کمک می کند اما در مقابل آن کمک دخالت نمی کند و این دخالت تنها برای امور حاکمیتی است نه در امور اجرایی. در اسا نامه فدراسیون ها قید شده که این ها بالاترین مرجع برای تصمیم گیری هستند و بالاتر از آنها وجود ندارد.

سعید فائقی در ادامه تاکید کرد: ما در اینجا فقط مشکلات مدیریتی داریم که مشکلاتی را برای کشور در بعد ورزش به وجود می آورد. این موضوع را کمیته بین المللی المپیک تنها در مورد فدراسیون هایی قید کرده که اتفاقا آنجا ما دخالت در امور داشته ایم. به عنوان مثال دیوان عدالت اداری هفته قبل در یک مورد خاص حکم داد. این موضوع در قوانین داخلی ما شاید وجود داشته باشد و مرجع باشد اما در امور ورزشی و فدراسیون ها درونی است و مسائل داوری در مرجع خودش اتفاق می افتد. وقتی این موضوع را متوجه می شوند برایشان سوال پیش می آید که البته اگر بتوانیم از این موضوع خوب دفاع کنیم آنها دست در امور داخلی ما نخواهند برد.

فائقی در ادامه در گفتگو با برنامه رادیو تهران ورزشی افزود: من پرسشی دارم و آن پرسش اینست که «چرا چنین مسائلی در گذشته وجود نداشته است؟ مگر قوانین اساسنامه ما نسبت به قبل چقدر تغییر پیدا کرده است؟ » دلیلش این بود که تعامل در گذشته بیشتر بودو حتی کرسی های بین المللی بیشتری داشتسم و از طریق آن کرسی ها می توانستیم مشکلاتمان را در فدراسیون های بین المللی و جهانی مطرح کنیم اما متاسفانه امروز کرسی ها و ارتباطاتمان کم شده و همین موضوع و البته اشتباهات خودمان این مسائل را رقم می زند.