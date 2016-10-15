غلامرضا سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور ۱۰۸ موافقت اولیه برای ساخت تاسیسات گردشگری در کمیته سرمایه گذاری میراث فرهنگی لرستان اظهار داشت: از این تعداد تا کنون استعلام و پاسخ مثبت از سوی ادارات مرتبط در این حوزه برای ساخت ۱۷ مورد تاسیسات گردشگری صادر شده است.

وی با اشاره به برگزاری ۲۳ جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری طرح های تاسیسات گردشگری در لرستان بیان داشت: در این جلسات با صدور مجوز ایجاد، اصلاح و تکمیل ۲۲ مورد تاسیسات گردشگری استان پس از اخذ پروانه ساختمانی موافقت شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری لرستان همچنین از تمدید ۴۸ مورد موافقت اصولی اولیه تاسیسات گردشگری در استان خبر داد و گفت: تا کنون زمینه کلنگ زنی هتل پنج ستاره «کیو» خرم آباد و هتل چهار ستاره پارسیان خرم آباد فراهم شده است.

سلیمانی از ایجاد سکوی اقامتی موقت و پیک نیکی در منطقه گردشگری آبشار «گریت» خرم آباد، آبشار «چکان»، ساخت نماز خانه و سرویس بهداشتی در مسیر گردشگری بیرانشهر، عملیات تکمیل و بهسازی کمپینگ های گردشگری در شهرستانهای ازنا، بروجرد، دوره چگنی و درب گنبد خبر داد.

وی از پیگیری اخذ اعتبارات ملی برای تکمیل این کمپینگ های گردشگری استان خبر داد و تصریح کرد: همچنین پیگیری برای پرداخت یارانه تسهیلات سرمایه گذاری به بخش خصوصی برای ایجاد تاسیسات گردشگری، نظارت و تایید طرح مطالعاتی زیرساختهای ۲۹ منطقه نمونه گردشگری و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.