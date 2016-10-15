ضرورت نظارت سازمان بازرسی لرستان بر روند پرداخت تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه طی شش ماه اول سال جاری بانک های لرستان در حوزه اقتصاد مقاومتی به خوبی پای کار آمده اند، اظهار داشت: پرداخت دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات طی شش ماه اول امسال توسط بانک های خصوصی و دولتی کار بزرگی بوده است.

وی افزود: عموما عملکرد دستگاه های اجرایی استان نیز در حوزه اقتصاد مقاومتی خوب بوده هر چند برخی از دستگاه ها عملکرد خوبی نداشته اند.

دانشگاههای لرستان در بحث اقتصاد مقاومتی پای کار نیستند

استاندار لرستان با اشاره به اینکه انتظار ما از دانشگاهیان در حوزه اقتصاد مقاومتی بسیار زیاد است، عنوان کرد: گزارش رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان در خصوص عملکرد دانشگاه های استان در بحث اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که این دانشگاه ها در این زمینه محکم پای کار نیامده اند.

بازوند یکی از راه های جهش اقتصاد مقاومتی را مشارکت دانشگاه ها دانست و گفت: اگر دانشگاه ها به این حوزه ورود پیدا نکرده و یا مشارکت آن ها پایین باشد سرعت لازم در تحقق اقتصاد مقاومتی را نخواهیم داشت لذا از دانشگاه های استان انتظار داریم شرکت های دانش بنیان خود را هرچه زودتر ایجاد کنند زیرا در سال های آینده استان هایی موفق خواهند بود که اقتصاد خود را از طریق دانش بنیان پیش می برند.

وی بر لزوم ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط مدیران دستگاه های اجرایی و آگاه سازی مردم در این زمینه تاکید کرد و بیان داشت: مطابق پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مدیران استان می توانند در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گزارش عملکرد دستگاه خود را در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارائه دهند.

ضرورت نظارت سازمان بازرسی در زمینه پرداخت تسیهلات بانکی

استاندار لرستان اضافه کرد: مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان نیز وقتی را در اختیار مدیران دستگاه های اجرایی استان قرار داده تا بتوانند اقدامات خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را به مردم گزارش دهند.

بازوند گفت: امیدوار هستیم خروجی دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی توسط بانک های استان و میزان مشارکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد مقاومتی خود را در میزان سرانه درآمدی خانوار شهری و روستایی استان نشان داده و تا پایان سال سرانه درآمدی مردم لرستان تغییر و جهش بالایی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از ایجاد انحراف در تسهیلات پرداختی در حوزه رونق تولید و سایر حوزه ها باید بر نحوه پرداخت آن ها نظارت صورت گیرد، عنوان کرد: باید نظارت درستی بر نحوه تسهیلات پرداختی توسط بانک های استان صورت گرفته تا افرادی این تسهیلات را در حوزه های دیگر صرف نکنند و این تسهیلات به سرنوشت بنگاه های زودبازده دچار نشوند.

استاندار لرستان اضافه کرد: قبلا مشاهده می شد که بسیاری از کارخانجات تسهیلاتی را برای افزایش تولید دریافت کرده ولی آن را در جاهای دیگر صرف می کردند لذا لازم است سازمان بازرسی استان در زمینه تسهیلات پرداختی توسط بانک ها نظارت داشته باشد تا این تسهیلات دقیقا در راستای تولید صرف و هزینه شوند.

بازوند افزود: همچنین میزان افزایش گردشگر در شهرهای استان باید در سرانه درآمدی مردم تاثیرگذار بوده و خود را به خوبی نشان دهد.