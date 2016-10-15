همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، این همایش با هدف بررسی و تحلیل زمینه‌ها و رویکردها، تحولات تاریخی، روندهای پیش رو، تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها و چالش‌های نهادی تلاش دارد تا زمینه مناسبی برای انجام برنامه ریزی های کلان و انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی را پایه ‌ریزی کند.

سیاست‌گذاری حمایت های اجتماعی و فقرزدایی، سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری بهداشت و سلامت، سیاست‌گذاری اجتماعی و عدالت آموزشی، سیاست‌گذاری اشتغال، سیاست‌گذاری جمعیت، سیاست‌گذاری اجتماعی، جنسیت و خانواده، سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری اجتماعی و نشاط اجتماعی از جمله محورهای برگزاری این همایش است.