همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، این همایش با هدف بررسی و تحلیل زمینهها و رویکردها، تحولات تاریخی، روندهای پیش رو، تحلیل و ارزیابی سیاستها و چالشهای نهادی تلاش دارد تا زمینه مناسبی برای انجام برنامه ریزی های کلان و انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی را پایه ریزی کند.
سیاستگذاری حمایت های اجتماعی و فقرزدایی، سیاستگذاری بیمههای اجتماعی، سیاستگذاری بهداشت و سلامت، سیاستگذاری اجتماعی و عدالت آموزشی، سیاستگذاری اشتغال، سیاستگذاری جمعیت، سیاستگذاری اجتماعی، جنسیت و خانواده، سیاستگذاری در حوزه آسیبهای اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی و نشاط اجتماعی از جمله محورهای برگزاری این همایش است.
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