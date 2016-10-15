واژگونی کامیون حامل سوخت گازوئیل در اصفهان

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه واژگونی یک دستگاه کامیون حامل سوخت در بزرگراه جنوب اصفهان و روبروی مرکز خرید سیتی‌سنتر اظهار داشت: این حادثه راس ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه صبح امروز به ماموران آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه برای انجام عملیات امدادی به این حادثه نیروهای امدادی از ایستگاه‌های ۱۲ و ۱۳ آتش نشانی اصفهان به محل حادثه اعزام شده‌اند، تصریح کرد: از آنجایی که سوخت حامل توسط این دستگاه خودرو گازوئیل بود، خسارت زیادی را بر جای نگذاشته است.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه به دنبال واژگونی این کامیون حامل سوخت و نشت این سوخت بر روی آسفالت جاده لغزنده شده است، افزود: از این رو نیروهای امدادی آتش نشانی با مسدود کردن جاده و انجام عملیات مناسب‌سازی جاده از تصادفات و خطرات بعدی این حادثه جلوگیری کرده‌اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه راننده این کامیون حامل سوخت نیز سالم است و تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی از خودرو خارج شده است.